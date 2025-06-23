拉莫斯4打點助陣　巨人單場三轟擊潰紅襪奪系列賽勝利

▲巨人外野手拉莫斯（Heliot Ramos）單場挹注4分打點。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人今（台灣時間23日）上午坐鎮主場迎戰波士頓紅襪，巨人軍外野手拉莫斯（Heliot Ramos）雖在首局因一次守備失誤讓球隊陷入落後，但最終靠著手中的球棒彌補錯誤；拉莫斯單場挹注4分打點，帶領巨人以9比5擊退紅襪，贏得三連戰的系列賽勝利。

拉莫斯4打數2安打、貢獻4分打點，隊友施密特（Casey Schmitt）、亞斯特澤姆斯基（Mike Yastrzemski）及亞達梅斯（Willy Adames）各敲出一發全壘打；雖然雙方合計出現4次守備失誤、幾次跑壘失誤，這場比賽攻防節奏混亂，共經歷4度領先變換，但最終由巨人笑納勝利。

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1局上半客隊紅襪發動進攻，安東尼（Roman Anthony）保送上壘後納瓦耶茲（Carlos Narváez）擊出安打，緊接著杜蘭（Jarren Duran）打出左外野平飛球，球卻從巨人外野手拉莫斯手套中彈出落地形成失誤，紅襪1比0先馳得點。

儘管首局發生失誤，但拉莫斯在3局下半就用實際行動贖罪，他在2出局滿壘時敲出帶有2分打點的安打，幫助球隊將比數反超為2比1。

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中後段比賽變成打擊戰，紅襪瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）與岡薩雷斯（Romy Gonzalez）在5局上半各從巨人王牌投手雷伊（Robbie Ray）手中敲出全壘打；巨人軍則靠施密特與亞斯特澤姆斯基的陽春砲4比4追平比數。

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6局上半紅襪靠著瑞法拉（Ceddanne Rafaela）的陽春砲要回領先，但巨人在7局下半灌進4分反超，該局亞達梅斯安打上壘後，施密特補上一支2壘安打形成一出局2、3壘有人的大好得分局面，隨後菲茨杰拉德（Tyler Fitzgerald）用單場第2次犧牲短打送回追平分，接著亞斯特澤姆斯基打出強勁滾地球再送回超前分，最後拉莫斯再夯出2分打點的二壘安打，拉開比數至8比5。

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雖然本季在左外野守備數據顯示拉莫斯有-6的「高於平均守備出局值（Outs Above Average）」，但拉莫斯打擊表現依然穩定，是2025年巨人最穩定的火力來源之一；目前拉莫斯出賽76場，打擊率.285、OPS為.835、13轟，具備連續2年入選明星賽的實力。

「每個人都會有難堪時刻，不論是跑壘或守備，」巨人總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後說道，「他能在犯錯後繼續貢獻打擊，這就是他最讓人欣賞的地方。」

「這系列比賽發生很多事，」梅爾文最後表示，「不管是對方還是我們自己這邊，都鬆一口氣，聚光燈太強了，輸掉第一場後能連拿兩勝，感覺很棒，對方是支很強的球隊，有很多年輕、有彈性的球員，我們能逆轉，也顯示出這支球隊的自信。」