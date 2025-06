拉莫斯4打點助陣　巨人單場三轟擊潰紅襪奪系列賽勝利

▲巨人外野手拉莫斯(Heliot Ramos)單場挹注4分打點。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

舊金山巨人今(台灣時間23日)上午坐鎮主場迎戰波士頓紅襪,巨人軍外野手拉莫斯(Heliot Ramos)雖在首局因一次守備失誤讓球隊陷入落後,但最終靠著手中的球棒彌補錯誤;拉莫斯單場挹注4分打點,帶領巨人以9比5擊退紅襪,贏得三連戰的系列賽勝利。

What a game! pic.twitter.com/wqq6ZfL3S2

拉莫斯4打數2安打、貢獻4分打點,隊友施密特(Casey Schmitt)、亞斯特澤姆斯基(Mike Yastrzemski)及亞達梅斯(Willy Adames)各敲出一發全壘打;雖然雙方合計出現4次守備失誤、幾次跑壘失誤,這場比賽攻防節奏混亂,共經歷4度領先變換,但最終由巨人笑納勝利。

Ramos for the lead pic.twitter.com/bZGFTBIj15

1局上半客隊紅襪發動進攻,安東尼(Roman Anthony)保送上壘後納瓦耶茲(Carlos Narváez)擊出安打,緊接著杜蘭(Jarren Duran)打出左外野平飛球,球卻從巨人外野手拉莫斯手套中彈出落地形成失誤,紅襪1比0先馳得點。

儘管首局發生失誤,但拉莫斯在3局下半就用實際行動贖罪,他在2出局滿壘時敲出帶有2分打點的安打,幫助球隊將比數反超為2比1。

YAZ TIES IT UP pic.twitter.com/L26mXdHnl7

中後段比賽變成打擊戰,紅襪瑞福斯奈德(Rob Refsnyder)與岡薩雷斯(Romy Gonzalez)在5局上半各從巨人王牌投手雷伊(Robbie Ray)手中敲出全壘打;巨人軍則靠施密特與亞斯特澤姆斯基的陽春砲4比4追平比數。

6局上半紅襪靠著瑞法拉(Ceddanne Rafaela)的陽春砲要回領先,但巨人在7局下半灌進4分反超,該局亞達梅斯安打上壘後,施密特補上一支2壘安打形成一出局2、3壘有人的大好得分局面,隨後菲茨杰拉德(Tyler Fitzgerald)用單場第2次犧牲短打送回追平分,接著亞斯特澤姆斯基打出強勁滾地球再送回超前分,最後拉莫斯再夯出2分打點的二壘安打,拉開比數至8比5。

Ramos keeps the inning going pic.twitter.com/QKyZVhFXxq