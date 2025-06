最壞結局！哈利伯頓確定傷到阿基里斯腱　SGA關心、詹皇祈福

The sports world reacts to Tyrese Haliburton's injury in Game 7. pic.twitter.com/6kUNW0LsAb

記者游郁香/綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)不幸在NBA總冠軍賽搶七戰遭逢嚴重腿傷,他首節在無碰撞下痛苦倒地退場,包括對他讚譽有加的天王詹姆斯(LeBron James)在內等眾球星在社群媒體上祈福,但上半場結束前,他的父親向媒體確認,他受的是阿基里斯腱傷勢。

Tyrese Haliburton went down with an injury in Game 7. pic.twitter.com/AZ1uk65dFg