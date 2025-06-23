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最壞結局！哈利伯頓確定傷到阿基里斯腱　SGA關心、詹皇祈福

記者游郁香／綜合報導

溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）不幸在NBA總冠軍賽搶七戰遭逢嚴重腿傷，他首節在無碰撞下痛苦倒地退場，包括對他讚譽有加的天王詹姆斯（LeBron James）在內等眾球星在社群媒體上祈福，但上半場結束前，他的父親向媒體確認，他受的是阿基里斯腱傷勢。

哈利伯頓在總冠軍G2賽後就曾被目擊跛行，當時球團曾表示是腳踝傷勢，他在G5又拉傷小腿，為了快速復出，他嘗試包括高壓氧艙、針灸、電刺激、按摩與特殊貼紮等多項療法，在G6如期先發上陣，上場23分鐘高效攻下14分、5助攻，率隊將戰線延長到搶七。

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▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓首節無碰撞情況下傷退，確定傷到阿基里斯腱。（圖／ 達志影像／美聯社，下同）

未料G7開賽僅7分多鐘就發生悲劇，哈利伯頓試圖突破雷霆「大鎖」卡魯索（Alex Caruso）時，突然在無碰撞下倒地，他捶地大喊，痛苦萬分，比賽因此暫停，雷霆MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也特地停下腳步上前關心，對他說了一些話後才返回己方板凳區。

哈利伯頓最終被攙扶退場，隨後《ESPN》場邊記者薩爾特斯（Lisa Salters）更新消息，哈利伯頓的父親證實，兒子確定是阿基里斯腱受傷，讓這場原本緊繃刺激的G7蒙上無盡的悲傷。

▲溜馬王牌球星哈利伯頓首節意外無碰撞情況下傷退、雷霆吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／ 達志影像／美聯社）

在哈利伯頓傷退後，聯盟眾球星紛紛替他祈福，天王詹姆斯忍不住飆髒話，「F——！！！！！！ 」加上扶額和祈禱的表情符號。「鷹王」楊恩（Trae Young）寫道，「真的不想看到這種事。」「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）表示，「這種小腿拉傷真的不是鬧著玩的！為Ty禱告。」遺憾的是，最終仍是最壞的結果。

哈利伯頓在G6帶傷上陣前曾說，他了解在小腿拉傷之下上場的風險，「但我是個競爭者，我就是想打球。我會盡我所能上場。就是這樣。」

關鍵字： NBA溜馬哈利伯頓

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