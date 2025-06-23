大谷翔平二刀流開轟仍檢討　道奇教頭、捕手搭檔好評：控球好很多

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平23日（台灣時間）迎來右肘手術後的第二次先發登板，不僅投出1局無安打無失分、送出2次三振，打擊端也展現火力漸旺，並透露觸身球並未影響出賽計畫。大谷賽後強調投打節奏逐漸成形，且與菜鳥捕手魯辛（Dalton Rushing）培養出不錯的默契。總教練羅伯斯（Dave Roberts）也盛讚他的整體表現比前一次進步許多，顯示這位超級球星正穩健踏上完全復出的軌道。

首局一出局後，游擊手貝茲（Mookie Betts）因接球失誤讓對手上壘，場上氣氛一度緊張，不過隨後大谷連續三振國民打線第3棒加西亞（Luis García Jr.）與第4棒洛威（Nathaniel Lowe），漂亮收尾。

大谷翔平用18球完成一局投球，配球以直球與滑球為主軸。搭檔的是年僅24歲的菜鳥捕手魯辛。賽後他笑說：「我們以直球與滑球為主，結果相當順利，真的太好了。」大谷退場後，在休息區與魯辛有說有笑地互動，展現良好默契。魯辛表示：「投球內容很不錯，我們自然就笑了出來，我也更了解他一些了。」

談到投打節奏，大谷翔平表示：「這樣的表現讓我很開心。雖然目前還只是投了一局，但希望能逐漸拉長局數，最終能投超過五局，才算是真正的先發投手。我會努力不讓狀況倒退，即使只是一步一步，也要朝著前進邁進。」

不過他也謙虛指出：「前兩打席投手投得很好，自己無法打出理想的打席內容，這是稍微需要反省的地方。」所幸經過修正後，他在最後兩打席火力全開，分別敲出三壘安打、全壘打，為球隊貢獻關鍵火力。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「今天整體比上次好多了。球質紮實，速球有力，控球也比前一次改善非常多。」

大谷翔平也談到，在19日與20日對教士隊的比賽中，分別遭觸身球擊中右大腿附近與右背闊肌附近。雖然身上仍留有瘀青，但他仍按計畫完成第二次登板。教士系列戰的觸身球事件，甚至引發球界高度爭議。

談到觸身球影響時，大谷表示：「基本上沒有太大影響，還在可以忍受的痛感範圍內。只要好好處理瘀傷等傷勢，我覺得幾天內應該就能康復。」

關於接下來的投球計畫，大谷說道：「在局數或用球數方面，目前來看不會一下子大幅增加，會逐步拉長比較好。在現階段最重要的是提升投球的品質（quality），然後逐步增加出賽強度。」

談到這次登板期間的改善重點，他進一步說明：「最關鍵的還是投球時的身體動作。我認為正確的動作會影響控球位置（location）和每一球的品質（quality）。這5天內我和團隊持續討論如何調整投球動作，今天的表現就是這段修正過程的一部分。」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）