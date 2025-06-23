快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平於23日（台灣時間）主場迎戰國民，不僅投出1局無失分的表現，還以打者身份敲出三壘安打與全壘打，展現經典的「二刀流」本色。

這支8局下的兩分砲是大谷翔平本季第26轟，使他日美通算全壘打數來到299轟，距離300轟里程碑只差一步，成為日本史上第3位達成此成就的球員。他上一次於自己先發登板時敲出全壘打，已是2023年8月23日效力天使隊對紅人之戰，這是他道奇時期首次在自己登板的比賽中開轟，也是生涯第13次。

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Shohei Ohtani starts on the mound and crushes his 26th homer — first time doing both in the same game as a Dodger



The unicorn keeps doing unicorn things!

pic.twitter.com/JHAcoCVDhW — MLB Digest (@TheMLBDigest) June 22, 2025

大谷首局登板對決國民打線，儘管因游擊手貝茲（Mookie Betts）受到陽光干擾而發生接球失誤，導致對方跑者上壘，但他仍穩住陣腳，連續送出兩次三振，成功壓制危機，並完成轉戰道奇後的首次奪三振。

國民3局上發動攻勢，洛威（Nathaniel Lowe）轟出三分全壘打，率先取得領先。不過道奇6局下展開反攻，由魯辛（Dalton Rushing）敲出場地規則二壘安打。此前兩打席皆遭三振的大谷翔平選到保送，隨後弗里曼（Freddie Freeman）挨觸身球形成滿壘，國民隊換投費雷爾（Jose A. Ferrer），接著蒙西（Max Muncy）一棒轟出滿貫砲，道奇一舉逆轉，以4比3超前。

道奇7局下再度展開猛攻，從金慧成擊出滾地球並靠失誤上壘開始，接著康佛托（Michael Conforto）敲出安打，魯辛保送上壘。此時，大谷翔平掃出本季第6支三壘安打，清空壘包，進帳3分打點。貝茲隨後補上安打送回大谷，弗里曼連續敲出第3支安打，緊接著蒙西再次轟出3分砲，單局攻勢將比數擴大至11比3。

魯辛8局下敲安打後，大谷翔平擊出一支反方向深遠飛球，球一度被場邊一位男性球迷接住後彈回場內，起初判為二壘安打，經重播輔助判決後改判為全壘打，為道奇再添2分。鏡頭捕捉到這位爸爸球迷身旁的小朋友當場哭泣，爸爸則一邊安慰一邊歡喜。

Omg poor kid ????



He’s crying because his dad tried to catch a Shohei Ohtani home run ball but he dropped it ???? pic.twitter.com/u5JHtyqvUU — Hyeseong Kim Muse 김혜성 (@HyeseongKimMuse) June 22, 2025

道奇9局上又派出K.赫南德茲（Kiké Hernández）客串投手，失2分留下滿壘危機。道奇再換真正的左投貝西亞（Alex Vesia）登板收尾，遭高飛犧牲打掉分，隨後又遭安打掉分，終於抓最後一出局，最終道奇以13比7擊敗國民。