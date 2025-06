快訊／大谷翔平二刀流發威！先發投手又開轟　道奇13比7勝國民

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇球星大谷翔平於23日(台灣時間)主場迎戰國民,不僅投出1局無失分的表現,還以打者身份敲出三壘安打與全壘打,展現經典的「二刀流」本色。

這支8局下的兩分砲是大谷翔平本季第26轟,使他日美通算全壘打數來到299轟,距離300轟里程碑只差一步,成為日本史上第3位達成此成就的球員。他上一次於自己先發登板時敲出全壘打,已是2023年8月23日效力天使隊對紅人之戰,這是他道奇時期首次在自己登板的比賽中開轟,也是生涯第13次。

Shohei Ohtani starts on the mound and crushes his 26th homer — first time doing both in the same game as a Dodger



The unicorn keeps doing unicorn things!

pic.twitter.com/JHAcoCVDhW