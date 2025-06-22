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雷霆、溜馬搶七爭冠！兩隊X因子曝　美媒：難有新招重點在欺敵

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆錯過G6客場封王，搶七戰回主場爭冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA今年的總冠軍隊伍將在明（23）日揭曉，雷霆與溜馬將進行搶七最終決戰。美國《雅虎體育》直言，兩隊已對彼此瞭若指掌，不太可能再有全新的戰術出現，比賽的勝負很可能取決於誰能在場上更巧妙地運用戰術、欺敵掩護，甚至簡單到看哪一位球星能挺身而出，主宰比賽。

《雅虎體育》分析，溜馬最大優勢在於「進攻難預測」，總冠軍系列賽有8人出賽時間超過100分鐘且場均得分達雙位數，在教頭卡萊爾（Rick Carlisle）刻意安排下，印城多點開花，以拉高進攻變數。X因子是當家長人透納（Myles Turner），若他能在外線打開火力，將牽制雷霆防守配置。

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▲溜馬哈利伯頓、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓此系列賽失誤率偏高。（圖／達志影像／美聯社）

防守方面，《雅虎體育》建議溜馬讓雷霆3大主將吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、威廉斯（Jalen Williams）與霍姆格倫（Chet Holmgren）繼續投外線，3人本系列賽三分合計61投14中，命中率相當低迷。更重要的是，限制SGA攻入禁區能有效減少他靠假動作製造犯規的機會，同時溜馬必須減少失誤。

溜馬本系列賽已發生99次失誤，其中21次來自主控哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。他必須特別注意被包夾時的反應，提早預判並尋求支援，避免掉入陷阱，「只要溜馬能穩定控球、減少失誤，整體進攻節奏將更流暢。」

▲▼溜馬透納、雷霆霍姆葛倫；卡魯索；吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲透納被點名是溜馬的X因子。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》點出，雷霆進攻端效率下滑是最大隱憂。系列賽至今，他們的有效投籃命中率（eFG%）僅50.3%，比例行賽低了近6個百分點，霍姆格倫更深陷低潮，68次出手只拿68分，三分命中率僅11.8%。板凳群出手偏少也是個問題，「除非SGA能爆量轟下50分，否則雷霆必須至少再有兩名輪替球員得分上雙，才有穩定贏球機會。」

▲▼NBA總冠軍賽G4，溜馬哈利伯頓、西亞卡姆；雷霆卡魯索、威廉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆後場大鎖卡魯索。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆的X因子是後場「大鎖」卡魯索（Alex Caruso），他不僅是防守悍將，若能在G7適時命中空檔投籃，能大幅提升整體進攻效率。

《雅虎體育》預測搶七戰「不會有什麼新招數」，重點將是戰術欺敵與球星主宰力，這場比賽，可能就只是看哪一隊的球星敢於接管比賽，把歐布萊恩金盃帶回家。

關鍵字： 籃球NBA雷霆溜馬搶七戰G7

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