NBA總冠軍賽搶七戰回顧　騎士1比3大逆轉、Kobe隊友經典發言

▲NBA總冠軍賽今日進行搶七戰,雷霆在主場迎戰溜馬。(圖/翻攝自X/NBA)

記者游郁香/綜合報導

NBA總冠軍賽今(23)日將迎來歷史第20場搶七大戰,由雷霆與溜馬兩支新興強權一較高下。從巨星定江山到角色球員一擊致命,總決賽史上G7誕生過無數經典,《NBC體育》列出最近7場,距今最近的一場是2016年騎士在客場完成1比3大逆襲,扳倒該季豪取73勝的勇士。

印第安納總教練卡萊爾(Rick Carlisle)形容,總決賽的搶七戰「是從小夢想中的舞台」。雷霆後場「大鎖」卡魯索(Alex Caruso)則說,「我一想到總冠軍G7,就會浮現馬刺對熱火、湖人對塞爾提克的畫面。」

雷霆今日上午8點將在主場與本季「最強黑馬」溜馬進行G7廝殺,無論最終結果為何,印第安納或奧克拉荷馬市都將迎來隊史第1座總冠軍(雷霆前身超音速奪冠不列入計算,未來西雅圖擴編隊將繼承那座冠軍)。為紀念這一時刻,《NBC體育》盤點了近7次NBA總決賽搶七的經典對決。

▲天王詹姆斯2016年率騎士從1比3絕境大逆轉贏得隊史首冠。(圖/CFP)

2016:騎士作客勇士

這是許多球迷記憶最深刻的一戰,溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)就說,「我覺得那是我作為球迷看過最精彩的一場比賽。」印城長人托平(Obi Toppin)補充道,「2016那場,厄文(Kyrie Irving)在側翼的後撤三分,太冷血了,那大概是最經典的G7之一。」

"The Block" On this day in 2016... LeBron James completed a jaw-dropping chasedown block late in Game 7 of the 2016 #NBAFinals setting the stage for a historic comeback. #NBA75 pic.twitter.com/ggIioL6vf5

這場比賽中,天王詹姆斯(LeBron James)繳出27分、11籃板、11助攻的大三元數據,外帶3火鍋,幫助騎士從1勝3敗的絕境逆轉擊敗73勝的勇士,在客場舉起歐布萊恩金盃。值得一提的是,「愛神」洛夫(Kevin Love)決勝時刻對灣區頭牌柯瑞(Stephen Curry)的防守,也是致勝關鍵之一。

▲「愛神」洛夫(右)搶七戰決勝時刻的防守很關鍵。(圖/CFP)

2013:熱火主場對馬刺

人們更常提起的是此系列賽的G6,「雷槍」艾倫(Ray Allen)飆進追平三分,硬是把戰線逼入搶七。但G7同樣精彩,詹姆斯砍下37分、12籃板,「閃電俠」韋德(Dwyane Wade)也貢獻23分、10籃板,率熱火以95比88奪冠。

▲熱火2013年總冠軍賽逼出搶七,並在G7力退馬刺。(圖/達志影像/美聯社)

2010:塞爾提克 vs. 湖人

湖人從2比3落後追成3比3,並靠G7封王。比賽內容並不華麗,但布萊恩(Kobe Bryant)拿下23分、15籃板,賈索(Pau Gasol)也貢獻19分、18籃板,最關鍵卻是阿泰斯特(Ron Artest)在終場前1分鐘命中致勝三分,並帶來史上最具娛樂性的賽後訪問,他賽後表示,「他從來不傳球給我,但他這次傳給我了!Kobe傳球給我了!」

"He never passes me the ball. And he passed me the ball! Kobe [Bryant] passed me the ball!"



On this day in 2010, Ron Artest hit a clutch three against the Celtics in Game 7 of the NBA Finals and had a classic postgame interview after winning the title ????

pic.twitter.com/CjiMFybPXg