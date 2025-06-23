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NBA總冠軍賽搶七戰回顧　騎士1比3大逆轉、Kobe隊友經典發言

▲▼NBA總冠軍賽明日進行搶七戰，雷霆在主場迎戰溜馬。（圖／翻攝自X／NBA）

▲NBA總冠軍賽今日進行搶七戰，雷霆在主場迎戰溜馬。（圖／翻攝自X／NBA）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽今（23）日將迎來歷史第20場搶七大戰，由雷霆與溜馬兩支新興強權一較高下。從巨星定江山到角色球員一擊致命，總決賽史上G7誕生過無數經典，《NBC體育》列出最近7場，距今最近的一場是2016年騎士在客場完成1比3大逆襲，扳倒該季豪取73勝的勇士。

印第安納總教練卡萊爾（Rick Carlisle）形容，總決賽的搶七戰「是從小夢想中的舞台」。雷霆後場「大鎖」卡魯索（Alex Caruso）則說，「我一想到總冠軍G7，就會浮現馬刺對熱火、湖人對塞爾提克的畫面。」

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雷霆今日上午8點將在主場與本季「最強黑馬」溜馬進行G7廝殺，無論最終結果為何，印第安納或奧克拉荷馬市都將迎來隊史第1座總冠軍（雷霆前身超音速奪冠不列入計算，未來西雅圖擴編隊將繼承那座冠軍）。為紀念這一時刻，《NBC體育》盤點了近7次NBA總決賽搶七的經典對決。

▲騎士詹姆斯喜迎隊史首冠。（圖／CFP）

▲天王詹姆斯2016年率騎士從1比3絕境大逆轉贏得隊史首冠。（圖／CFP）

2016：騎士作客勇士

這是許多球迷記憶最深刻的一戰，溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）就說，「我覺得那是我作為球迷看過最精彩的一場比賽。」印城長人托平（Obi Toppin）補充道，「2016那場，厄文（Kyrie Irving）在側翼的後撤三分，太冷血了，那大概是最經典的G7之一。」

這場比賽中，天王詹姆斯（LeBron James）繳出27分、11籃板、11助攻的大三元數據，外帶3火鍋，幫助騎士從1勝3敗的絕境逆轉擊敗73勝的勇士，在客場舉起歐布萊恩金盃。值得一提的是，「愛神」洛夫（Kevin Love）決勝時刻對灣區頭牌柯瑞（Stephen Curry）的防守，也是致勝關鍵之一。

▲騎士詹姆斯喜迎隊史首冠。（圖／CFP）

▲「愛神」洛夫（右）搶七戰決勝時刻的防守很關鍵。（圖／CFP）

2013：熱火主場對馬刺

人們更常提起的是此系列賽的G6，「雷槍」艾倫（Ray Allen）飆進追平三分，硬是把戰線逼入搶七。但G7同樣精彩，詹姆斯砍下37分、12籃板，「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）也貢獻23分、10籃板，率熱火以95比88奪冠。

▲台北時間7日總冠軍戰，熱火主場迎戰馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火2013年總冠軍賽逼出搶七，並在G7力退馬刺。（圖／達志影像／美聯社）

2010：塞爾提克 vs. 湖人

湖人從2比3落後追成3比3，並靠G7封王。比賽內容並不華麗，但布萊恩（Kobe Bryant）拿下23分、15籃板，賈索（Pau Gasol）也貢獻19分、18籃板，最關鍵卻是阿泰斯特（Ron Artest）在終場前1分鐘命中致勝三分，並帶來史上最具娛樂性的賽後訪問，他賽後表示，「他從來不傳球給我，但他這次傳給我了！Kobe傳球給我了！」

2005：活塞 vs. 馬刺

那是一個「防守至上」的時代，整個系列只有一場比賽有球隊得分破百。G7馬刺以81比74險勝，「石佛」鄧肯（Tim Duncan）穩定輸出25分、11籃板，但真正關鍵是「鬼之切」吉諾比利（Manu Ginobili）在第4節攻下11分，一錘定音。

1994：尼克 vs. 火箭

當年還是3-2-2賽制，尼克雖3比2聽牌，卻要連兩場作客。G7火箭主場靠歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）拿下25分、10籃板、7助攻，外帶3火鍋奪冠，這是火箭連兩年封王的起點。

1988：活塞 vs. 湖人

洛城傳奇「黑旋風」沃錫（James Worthy）在這場比賽兌現稱號，繳出36分、16籃板、10助攻的驚人大三元，魔術強森（Magic Johnson）也有19分、14助攻，帶領湖人從2比3逆轉成功。

1984：湖人 vs. 塞爾提克

這場經典80年代對決，「大鳥」柏德（Larry Bird）攻下20分、12籃板，但更令人印象深刻的卻是麥克斯維爾（Cedric Maxwell）的表現：24分、8籃板、8助攻、2抄截，率領綠衫軍舉起歐布萊恩金盃。

關鍵字： NBA搶七大戰G7溜馬雷霆騎士詹姆斯勇士湖人

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