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西亞卡姆學雷納德「冷血哲學」　溜馬拚逆襲封王他成最大關鍵

▲▼溜馬西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲西亞卡姆今年季後賽場均20.7分、命中率超過5成。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

溜馬前場大將西亞卡姆（Pascal Siakam）將在明（23）日的搶七戰迎來衝擊生涯第2冠的時刻，他坦言當年與2屆FMVP雷納德（Kawhi Leonard）並肩作戰，學到了「冷血」哲學，成為他今天能扛起球隊的養分，他也被勇士4冠元老格林（Draymond Green）點名，是溜馬爭奪隊史首冠的最大關鍵。

西亞卡姆與雷納德僅在2018-19賽季短暫合作1季，卻出人意料聯手助暴龍奪下隊史首座NBA總冠軍。如今西亞卡姆身披溜馬戰袍，即將在總冠軍G7強碰「西霸天」雷霆，有機會再度站上巔峰，他說自己從雷納德身上學到最深刻的一點是「保持情緒穩定」。

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▲暴龍雷納德、羅瑞，勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲西亞卡姆從前隊友雷納德身上學到冷血哲學。（圖／達志影像／美聯社）

「我覺得Kawhi不論發生什麼事，他永遠都是同一個人，」西亞卡姆受訪時坦言，「我現在也努力讓自己做到這一點。投進也好、沒進也好，其實都無所謂，重點是做自己。」

雷納德的「冷血」哲學讓西亞卡姆在今年季後賽穩定輸出，他至今22場繳出場均20.7分、6.5籃板、3.5助攻，外帶1.2抄截，投籃命中率高達51.8%，三分命中率也有42.9%，他也是東區冠軍賽MVP得主。

▲▼溜馬西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林點名西亞卡姆是溜馬奪冠最大關鍵，呼籲應給他更多球權。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，勇士4冠核心格林近日在節目上直言，西亞卡姆應該獲得更多球權，「他是全隊唯一一個，每一回合持球都能創造出自己想要的出手機會的球員。同時，他也是唯一能夠吸引雙人包夾、迫使對方防守連鎖反應啟動的人。」

格林建議溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）加快傳導節奏，把球快速交給西亞卡姆推進，「這是溜馬能創造空檔的最好方式。」

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Pascal Siakam

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