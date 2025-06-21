後勁首談白鞋風波　苦笑有點被找麻煩：裁判說明年可能改規定

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹洋投「後勁」上一場先發登板前，因穿著一雙白色釘鞋引發對手中信兄弟抗議。雖然最終順利更換鞋子上場，但這段插曲也讓後勁有感而發，直言這種狀況在國外並不常見。

當時，兄弟隊總教練平野惠一在賽前即注意到後勁的鞋色問題，並向裁判表達疑慮。根據中職《規章》第9章第20條規定，球員的釘鞋顏色需一致，主色需達50%以上。違反規定者雖不會喪失出賽資格，但須繳交1萬元罰款。

為求比賽順利進行，後勁當場換上一雙黑色釘鞋重新準備登板。事實上，這也不是他今年第一次穿白鞋，他直呼，「應該說，這可能是對面總教練想要干擾我的一種方式。在國外都不會有這種狀況。」

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他以隊上的艾速特為例，「他以前待在兄弟，也穿過白色釘鞋，從來沒被抗議。這真的不是什麼大問題，可能算是有點被『找麻煩』的感覺。」

有趣的是，後勁脫下的白鞋後來被艾速特高掛在休息區。後勁笑說：「真的很搞笑，有時候球隊就是需要這種好的情緒。」

▲後勁 。（圖／台鋼雄鷹提供）

雖然規定明列釘鞋主色比例須符標準，但後勁認為這樣的規定過於形式，實際上裁判與球隊多半不會太在意。

「我知道有這條規定，但也沒有任何人強制去執行。球鞋顏色根本不會影響太多事情，不管是總教練、裁判或其他人，都不太會去計較。而且裁判還跟我說，這條規則可能明年就會修改。我是覺得球員穿自己喜歡的東西，心情也會變好。」後勁說。

值得一提的是，後勁自從來到台鋼後，表現持續亮眼，跨季已累積13連勝，保持不敗之身。對於換隊、改名後氣勢如虹，他直言是「上帝的安排」。

「我覺得是上帝帶領著我，感謝上帝，這種感覺真的很好。」而「後勁」這個名字本身也讓他頗有共鳴，「我有聽過像是球的尾勁、後勁這樣的形容，也知道王建民的紀錄片也叫《後勁》。」

「而且我也是穿40號，剛好是王建民球員時期的背號。對我來說，這是一個很有意義的名字，又是高雄捷運站的名字，我很喜歡這個中文名。」

從北部南遷至高雄，後勁現在相當適應南台灣的生活，「一切都很棒！機能很好，捷運、高鐵都很近。球場雖然比較遠，但我現在都自己開車，這不是問題。」