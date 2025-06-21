砸大谷惹怒全場！蘇亞雷斯否認故意：他們愛怎麼講就怎麼講

▲教士終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）。（圖／翻攝自推特／@BRWalkoff）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟道奇大谷翔平昨對教士隊於9局下遭觸身球擊中。當時的投手蘇亞雷斯（Roberto Suárez）被裁判驅逐出場，今首度出面說明整起事件，強調沒有想砸任何人。

大谷當時被打中右側腹部，這顆球時速100英里（約161公里），投手蘇亞雷斯因此遭到驅逐。這場自17日）展開的四連戰中，兩隊多位主力選手相繼遭觸身球，其中就在大谷被砸前不久，教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）手臂也被球擊中。兩邊教頭都被驅逐，氣氛劍拔弩張，不過大谷當下表現冷靜，還安撫隊友，隨即走上一壘。

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據外媒報導，加州當地廣播電台「97.3 The Fan」公開了蘇亞雷斯接受訪問的畫面。被問到對大谷觸身球的看法時，他透過翻譯表示，「我當時只是上場想要完成比賽，並沒有想要砸到任何人。很遺憾事情發生了，最後我被驅逐，不過至少球隊還是撐過了比賽。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為那球是故意的，但蘇亞雷斯否認，「他們要怎麼說是他們的事，但那並不是故意的。我只是想完成比賽，雖然最後沒能繼續投下去，但我沒有惡意。他們愛怎麼講就怎麼講。」

他直言，「這是我第一次遇到這種情況。我也想更了解當下的局面和自己有哪些選擇。不過，我再說一次，那不是故意的，我只是想把比賽收尾。」

儘管蘇亞雷斯強調無意，但當天聯盟仍對他祭出三場禁賽處分，他目前已提出上訴。而羅伯斯與教士教頭席爾特（Mike Shildt）則各被處以一場禁賽。