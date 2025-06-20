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林政華今未先發！古久保強調絕非懲罰調度：考量對戰

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿外野手林政華20日對統一獅之戰，未列入先發名單。總教練古久保健二直言，這並非懲罰性調度，而是基於對戰考量。

「完全沒有關係，主要是對方派出左投，今年他對左投的表現比較吃力，對他來說比較不利，今天就讓他從板凳出發。」古久保健二表示。

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林政華在前一場比賽三局下的打擊中，嘗試犧牲觸擊卻點成飛球，且打完球後疑似誤判，並未起跑。統一獅捕手林岱安機警選擇漏接，最終與隊友合力完成罕見的「2-5-4」雙殺守備，讓桃猿錯失無人出局一、二壘的大好攻勢。

古久保昨晚賽後罕見說重話，「已經打了快一半的比賽，又是先發球員，還是不能有這種狀況發生。我們教練團的指導也有不夠完善的地方。」 他進一步指出，這樣的失誤不僅影響比賽，甚至可能導致氣氛變得負面，「希望球員能盡快調整，不要把失敗氛圍延續到後續比賽。」

古久保今在賽前透露，已經在練習前與林政華稍微聊過，「他也大概知道我要講什麼，希望昨天這樣的事不要再發生第二次。」

統一此戰由左投蒙德茲先發，本季8場先發，44局的投球，防禦率2.86，每局被上壘率1.25，近期拿下了個人的4連勝。

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