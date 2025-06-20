9年前看詹皇驚奇逆襲奪冠　哈利伯頓興奮迎G7：相信自己的努力

"There's nothing like a Game 7 in the NBA Finals. Dreamed of being in this situation my whole life."



- @TyHaliburton22 pic.twitter.com/0q0xEXEALY — NBA (@NBA) June 20, 2025

記者游郁香／綜合報導

睽違9年，NBA總冠軍賽再度迎來搶七大戰，溜馬在第6戰以108比91重創雷霆，持續往史上最驚奇的逆襲之一邁進。曾是詹姆斯（LeBron James）與騎士死忠球迷的印城一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton），對G7充滿期待，「我們努力了一整季，現在該相信自己的努力。」

???????? WE'RE GOING TO GAME 7 ????????



The Pacers and Thunder will battle for the NBA CHAMPIONSHIP in a WINNER-TAKE-ALL GAME 7 on Sunday, June 22 at 8pm/et on ABC! #NBAFinals presented by @YouTubeTV ???? pic.twitter.com/LvbNt97Yuk — NBA (@NBA) June 20, 2025

溜馬在這場「輸球就得回家」的關鍵戰役中，團隊齊力開火，替補長人托平（Obi Toppin）轟下全隊最高20分，西亞卡姆（Pascal Siakam）貢獻16分、13籃板；內姆哈德（Andrew Nembhard）與麥康諾（T.J. McConnell）也合力攻下29分、13籃板和10助攻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓帶傷率隊挺進G7，坦言「非常興奮」能站上這舞台。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓本場因小腿拉傷，僅上陣23分鐘便繳出14分、5助攻、2抄截，擺脫第5戰的低迷。總教練卡萊爾（Rick Carlisle）盛讚他的堅持與專注，「他對我們太重要了，他從未想吸引注意，只是默默做一切準備上場。」

卡萊爾有機會重演2011年率領小牛（現更名為獨行俠）奪冠的奇蹟劇本，「這是你從小夢想的機會，（奧克拉荷馬市）是一個很難打的地方，我們能擁有這樣的機會，是一種榮幸。」

過去曾是天王詹姆斯與騎士死忠粉絲的哈利伯頓則說，能夠站上總決賽搶七戰的舞台，全隊都很興奮，「沒有什麼比NBA總冠軍賽第7戰更令人熱血的了，我一輩子都夢想能站在這樣的舞台上。」

▲溜馬眾將第6戰打出代表作，集體之力阻止雷霆在自家封王。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓表示，「過去發生的都不重要了，重點是一場比賽。我們必須全力以赴，好好休養、備戰，結果如何就讓命運決定。我們努力了整個賽季，現在該相信自己的努力。」

總冠軍賽前一次打到G7是2016年，當年詹姆斯率領騎士從1比3絕境中大逆轉，扳倒了73勝的勇士，堪稱史上最驚奇的總決賽劇本，如今溜馬也有機會寫下屬於自己的傳奇篇章。

若溜馬能贏下第7戰，不僅將奪得隊史首冠，還將成為史上第3支以第4種子或以下身份封王的球隊，1969年塞爾提克是第4種子奪冠，1995年火箭則以第6種子登頂。