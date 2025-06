9年前看詹皇驚奇逆襲奪冠　哈利伯頓興奮迎G7：相信自己的努力

"There's nothing like a Game 7 in the NBA Finals. Dreamed of being in this situation my whole life." - @TyHaliburton22 pic.twitter.com/0q0xEXEALY

記者游郁香/綜合報導

睽違9年,NBA總冠軍賽再度迎來搶七大戰,溜馬在第6戰以108比91重創雷霆,持續往史上最驚奇的逆襲之一邁進。曾是詹姆斯(LeBron James)與騎士死忠球迷的印城一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton),對G7充滿期待,「我們努力了一整季,現在該相信自己的努力。」

???????? WE'RE GOING TO GAME 7 ????????



The Pacers and Thunder will battle for the NBA CHAMPIONSHIP in a WINNER-TAKE-ALL GAME 7 on Sunday, June 22 at 8pm/et on ABC! #NBAFinals presented by @YouTubeTV ???? pic.twitter.com/LvbNt97Yuk