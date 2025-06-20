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雷霆今年季後賽從未連敗　教頭向前看：我們和溜馬G7有同樣機會

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾、內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆、溜馬冠軍系列賽進入最終搶七大戰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

雷霆在總冠軍賽G6遭溜馬以108比91痛擊，但總教練戴諾特（Mark Daigneault）賽後仍展現一貫的「冷靜」態度，強調一切將在第7戰重新開始。

戴諾特G6賽後接受場邊記者蓋洛（Nick Gallo）訪問時表示，「我們和溜馬在下周一有同樣的機會，開場球是一拋起，比分也都是0比0。」

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他接著說，「能打進總冠軍賽G7是種榮耀，我們為了這場比賽努力一整年，現在能在主場迎接這場比賽，心懷感激，也感到興奮。」

▲▼溜馬透納、雷霆霍姆葛倫；卡魯索；吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆球員G6表現極差。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆今日的比賽內容令人失望，全場三分球命中率僅26.7%，團隊甚至出現21次失誤，包含一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單場8次失誤追平總決賽G6紀錄；威廉斯（Jalen Williams）正負值-40創下總決賽歷史最差；霍姆格倫（Chet Holmgren）和卡魯索（Alex Caruso）等主力表現也都極度低迷。

對此，戴諾特表示只要「向前看」就好，無須糾結在G6的失利，「我們會重整心情、回到原點、保持清醒學習，準備好迎戰第7戰。」雷霆今年季後賽至今尚未連敗，戴諾特相信這股韌性將在關鍵搶七再度展現。

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大、威廉斯，溜馬哈利伯頓、麥康諾、內姆哈德。（圖／達志影像／美聯社）

▲總冠軍賽G7下周一開打。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆為NBA史上第2年輕的總冠軍賽球隊，在本屆的季後賽過程中，他們也數度從失利中強勢反彈，例如對金塊被戈登（Aaron Gordon）絕殺、對灰狼慘敗以及遭哈利伯頓（Tyrese Haliburton）壓哨絕殺等場景，皆未擊垮他們士氣，下周一（台灣時間23日）將要迎接本季最終一役。

關鍵字： NBASGA吉爾吉斯-亞歷山大雷霆溜馬戴諾特

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