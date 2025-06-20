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能走就打！哈利伯頓G6生死戰硬上　拉傷原需數周才能康復

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽G6今（20）日移師印第安納主場舉行，拉傷右小腿的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）賽前通過肌力測試，最終如期先發，力拚率隊將戰線逼入搶七。《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，哈利伯頓的傷勢原本需要數周才能康復，但面臨生死戰之下，能走路他就選擇上場。

哈利伯頓在G5首節切入時拉傷小腿，一度退場進入休息室治療，最終雖打滿34分鐘，但全場6投0中僅得4分，溜馬該戰也不敵雷霆，2勝3敗遭到聽牌。

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在球隊已經退無可退的情況下，哈利伯頓G6賽前通過肌力測試，參與了戰術演練，進入先發名單。主帥卡萊爾（Rick Carlisle）表示，「我們對他的上場時間沒有設限，但會從比賽一開始就全程密切觀察情況，隨時應對。」

▲▼溜馬一哥哈利伯頓帶傷拚戰總冠軍賽G6。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬一哥哈利伯頓帶傷拚戰總冠軍賽G6。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》權威記者查拉尼亞在節目上透露，醫生告訴哈利伯頓，他的拉傷屬於「需數周恢復」的傷勢，但現在是NBA總冠軍賽，他能走路，所以選擇上場。

儘管哈利伯頓無法以百分之百的狀態出戰，但雷霆教頭戴諾特（Mark Daigneault）不敢掉以輕心，「如果有什麼是我們確定的，那就是你不能低估一名偉大球員。在這種情況下，我們預期他會全力出擊。溜馬是一支強隊，我們已準備好迎接他們的最強一擊。我相信他有傷在身，但我們還是預期他會像一名頂尖球星那樣打球，我們也會針對此準備好一切。」

哈利伯頓過去5場總冠軍賽系列戰，繳出場均15分、7.2助攻、6.2籃板。今年季後賽，只要他單場得分超過20分，溜馬戰績達12勝3敗。

值得一提的是，溜馬傳奇球星米勒（Reggie Miller）今日再次來到主場觀戰，他身穿不同年代的老派球衣為小老弟們打氣，他的孩子則穿上印有他肖像的T恤。

關鍵字： 籃球NBA印第安納溜馬Tyrese Haliburton

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