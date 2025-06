能走就打！哈利伯頓G6生死戰硬上　拉傷原需數周才能康復

Doctors told Tyrese Haliburton that his calf strain is a multi-week injury. But it's the NBA Finals, he can walk, so he's playing. Reporting for ABC NBA Countdown: pic.twitter.com/exSpNSC2fC — Shams Charania (@ShamsCharania) June 20, 2025

NBA總冠軍賽G6今(20)日移師印第安納主場舉行,拉傷右小腿的溜馬一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)賽前通過肌力測試,最終如期先發,力拚率隊將戰線逼入搶七。《ESPN》權威記者查拉尼亞(Shams Charania)透露,哈利伯頓的傷勢原本需要數周才能康復,但面臨生死戰之下,能走路他就選擇上場。

哈利伯頓在G5首節切入時拉傷小腿,一度退場進入休息室治療,最終雖打滿34分鐘,但全場6投0中僅得4分,溜馬該戰也不敵雷霆,2勝3敗遭到聽牌。

在球隊已經退無可退的情況下,哈利伯頓G6賽前通過肌力測試,參與了戰術演練,進入先發名單。主帥卡萊爾(Rick Carlisle)表示,「我們對他的上場時間沒有設限,但會從比賽一開始就全程密切觀察情況,隨時應對。」

▲溜馬一哥哈利伯頓帶傷拚戰總冠軍賽G6。(圖/達志影像/美聯社)

《ESPN》權威記者查拉尼亞在節目上透露,醫生告訴哈利伯頓,他的拉傷屬於「需數周恢復」的傷勢,但現在是NBA總冠軍賽,他能走路,所以選擇上場。

儘管哈利伯頓無法以百分之百的狀態出戰,但雷霆教頭戴諾特(Mark Daigneault)不敢掉以輕心,「如果有什麼是我們確定的,那就是你不能低估一名偉大球員。在這種情況下,我們預期他會全力出擊。溜馬是一支強隊,我們已準備好迎接他們的最強一擊。我相信他有傷在身,但我們還是預期他會像一名頂尖球星那樣打球,我們也會針對此準備好一切。」

哈利伯頓過去5場總冠軍賽系列戰,繳出場均15分、7.2助攻、6.2籃板。今年季後賽,只要他單場得分超過20分,溜馬戰績達12勝3敗。

值得一提的是,溜馬傳奇球星米勒(Reggie Miller)今日再次來到主場觀戰,他身穿不同年代的老派球衣為小老弟們打氣,他的孩子則穿上印有他肖像的T恤。