YOKOSO桃猿與東北樂天夢幻聯動！銀次驚喜開球

▲「YOKOSO桃猿」主題日再度來襲，東北樂天金鷲熱血應援震撼全猿主場 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

6月20日至22日，樂天桃猿將迎來第八年的日本風主題日「YOKOSO桃猿」，全猿主場將沉浸於濃厚的日式氛圍，從特色活動到聯名商品，帶給球迷們熱血難忘的棒球盛宴。今年球員將著用的主題球衣更以「Rakuten紅」象徵熱情揮擊，搭配金色與黑色展現勝利的希望與榮耀，打造出獨具風格的視覺震撼。更特別的是，今年「YOKOSO桃猿」logo是首次夢幻聯動東北樂天金鷲元素，為桃猿加上翅膀，兩隊交織成一股無法撼動的力量，是信念與堅持的結盟。

今年YOKOSO也邀請到東北樂天金鷲啦啦隊「TOHOKU GOLDEN ANGELS」再度來台，除此之外吉祥物クラッチ CLUTCH與クラッチーナ CLUTCHENA將與猿氣小子及大聖合作舞蹈，為球迷獻上精彩演出。，TOHOKU GOLDEN ANGELS特別派出NANAKA、KAO、NANA三位啦啦隊成員，在6月20日至22日連續三天與Rakuten Monkeys 10號隊友共同應援，更將在中場與Rakuten Girls進行舞蹈PK，千萬別錯過一次體驗台日棒球應援的難得機會。

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▲ 6月22日更有東北樂天金鷲傳奇球星銀次驚喜登場，擔任開球嘉賓，讓球迷能親眼見證這位日本棒球傳奇的風采。 （圖／樂天桃猿提供）

這三天主題日讓大家懷念不已的小號應援也將在4~6局中登場。而6月22日更有東北樂天金鷲傳奇球星銀次驚喜登場，擔任開球嘉賓，讓球迷能親眼見證這位日本棒球傳奇的風采。 專屬應援商品登場，聯動樂天金鷲logo球迷必收 為讓球迷們完整融入這場日系棒球盛典，YOKOSO桃猿推出一系列應援商品，包括球迷版刺繡球衣、應援法批、機能拼接短T與落肩短T等服飾，還有紀念球、棒球帽與御守扭蛋等周邊，讓每位進場支持的球迷都能穿上熱血猿魂的戰袍。

YOKOSO桃猿球迷版刺繡球衣細節滿點，球衣印上日式漸層青海波，就像10號隊友的應援「一波接著一波 永不熄滅」。此外，商品將於6月20日起在樂天商城、球場商店及指定百貨商店同步販售，讓球迷們搶先入手主題日限定周邊。

這場YOKOSO日系狂熱即將席捲桃園球場，快穿上應援裝備，一起感受來自日本的棒球熱情，為桃猿男兒加油。