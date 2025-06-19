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美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

記者游郁香／綜合報導

NBA豪門洛杉磯湖人今（19）日傳出將易主的震撼消息，巴斯家族以高達100億美元（約2927億台幣）的驚人估值，出售大部分球隊股權給多元控股公司TWG Global董事長也是道奇老闆華特（Mark Walter），創下美國職業運動史上最高交易金額。洛城傳奇魔術強森（Magic Johnson）大讚，「湖人球迷應該要感到欣喜若狂！」

▲▼湖人天價出售，老闆珍妮巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴斯家族1979年以6750萬美元購入湖人，46年後以100億美元出售，翻逾千倍。（圖／達志影像／美聯社）

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湖人自1979年由老巴斯（Jerry Buss）以6750萬美元（約19.7億台幣）買下，至今46年已成NBA最具全球影響力的品牌之一， 但始終由巴斯家族透過信託持有66%股份，將其視為家族主要收入來源。《NBC體育》指出，缺乏外部資金挹注，導致他們在球探團隊、人力等基礎建設上，無法與其他擁有私募基金支持或像快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer，淨資產達1510億美元）這樣的超級富豪競爭。

湖人的球探團隊在NBA「規模最小」，他們從未將資源投注於這個領域。對一支必須賺錢、養活眾多家庭成員的球隊來說，「跟上腳步」的成本越來越高。《NBC體育》認為，這也是為何巴斯家族決定出售湖人多數股權。

▲▼湖人天價出售，老闆珍妮巴斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲珍妮巴斯雖出售多數股權，但仍將留任總管。（圖／達志影像／美聯社）

另外，老巴斯2013年去世前設立了一套複雜的信託架構，讓珍妮巴斯與其他5位兄弟姊妹共同持有湖人股份，傳聞中，該信託結構也規定股份不得自動傳給下一代（若有成員去世，股份從6人分成改為5人），家族成員多數年逾60歲，這或許也是他們決定出手的原因之一。

巴斯家族同意出售多數持股給早在2021年就入股湖人、並擁有優先購買權的華特。現任湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）至少短期內仍會保留超過15%股份，並繼續擔任球隊「總管」，延續其父老巴斯打造的湖人王朝精神。

▲▼道奇老闆華特與大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳奇魔術強森盛讚華特（左）將是湖人品牌最好的守護者。（圖／達志影像／美聯社）

湖人傳奇魔術強森發文大讚新老闆華特是「最合適的接棒者」，稱他在MLB打造2冠王與11次分區冠軍的勝率保證，「他渴望勝利、追求卓越，凡事都講究正確方式。他也願意投入所需的資源來贏得勝利！」

「我完全能理解為什麼珍妮會把球隊賣給華特，因為他們兩人真的非常相像——都是極具競爭心的人，心地善良，樂於回饋社會，並且都偏好低調不張揚。這一切都非常合理，我真的為全球湖人球迷感到非常非常開心與興奮！ 」

魔術強森透露，他剛致電珍妮巴斯祝賀，「妳爸爸老巴斯一定會為妳感到驕傲，因為她為湖人隊爭取到了100億美元——這是史上金額最高的體育特許經營權交易！」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Jeanie BussMagic JohnsonMark Walter

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