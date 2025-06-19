美職史上新高！湖人近3000億出售原因曝　魔術強森樂見賣給道奇老闆

Breaking: The Buss family is entering an agreement to sell majority ownership of the Los Angeles Lakers to Mark Walter, the CEO and chairman of diversified holding company TWG Global, sources tell @ShamsCharania.



Jeanie Buss will continue to serve in her role as Governor after… pic.twitter.com/5Q5AJteYzw — ESPN (@espn) June 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

NBA豪門洛杉磯湖人今（19）日傳出將易主的震撼消息，巴斯家族以高達100億美元（約2927億台幣）的驚人估值，出售大部分球隊股權給多元控股公司TWG Global董事長也是道奇老闆華特（Mark Walter），創下美國職業運動史上最高交易金額。洛城傳奇魔術強森（Magic Johnson）大讚，「湖人球迷應該要感到欣喜若狂！」

▲巴斯家族1979年以6750萬美元購入湖人，46年後以100億美元出售，翻逾千倍。（圖／達志影像／美聯社）

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湖人自1979年由老巴斯（Jerry Buss）以6750萬美元（約19.7億台幣）買下，至今46年已成NBA最具全球影響力的品牌之一， 但始終由巴斯家族透過信託持有66%股份，將其視為家族主要收入來源。《NBC體育》指出，缺乏外部資金挹注，導致他們在球探團隊、人力等基礎建設上，無法與其他擁有私募基金支持或像快艇老闆鮑爾默（Steve Ballmer，淨資產達1510億美元）這樣的超級富豪競爭。

湖人的球探團隊在NBA「規模最小」，他們從未將資源投注於這個領域。對一支必須賺錢、養活眾多家庭成員的球隊來說，「跟上腳步」的成本越來越高。《NBC體育》認為，這也是為何巴斯家族決定出售湖人多數股權。

▲珍妮巴斯雖出售多數股權，但仍將留任總管。（圖／達志影像／美聯社）

另外，老巴斯2013年去世前設立了一套複雜的信託架構，讓珍妮巴斯與其他5位兄弟姊妹共同持有湖人股份，傳聞中，該信託結構也規定股份不得自動傳給下一代（若有成員去世，股份從6人分成改為5人），家族成員多數年逾60歲，這或許也是他們決定出手的原因之一。

巴斯家族同意出售多數持股給早在2021年就入股湖人、並擁有優先購買權的華特。現任湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）至少短期內仍會保留超過15%股份，並繼續擔任球隊「總管」，延續其父老巴斯打造的湖人王朝精神。

▲湖人傳奇魔術強森盛讚華特（左）將是湖人品牌最好的守護者。（圖／達志影像／美聯社）

湖人傳奇魔術強森發文大讚新老闆華特是「最合適的接棒者」，稱他在MLB打造2冠王與11次分區冠軍的勝率保證，「他渴望勝利、追求卓越，凡事都講究正確方式。他也願意投入所需的資源來贏得勝利！」

「我完全能理解為什麼珍妮會把球隊賣給華特，因為他們兩人真的非常相像——都是極具競爭心的人，心地善良，樂於回饋社會，並且都偏好低調不張揚。這一切都非常合理，我真的為全球湖人球迷感到非常非常開心與興奮！ 」

魔術強森透露，他剛致電珍妮巴斯祝賀，「妳爸爸老巴斯一定會為妳感到驕傲，因為她為湖人隊爭取到了100億美元——這是史上金額最高的體育特許經營權交易！」