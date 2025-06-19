ESPN：「洛杉磯湖人隊」易主　巴斯家族同意售出

▲湖人詹姆斯、柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

專業體育新聞網ESPN引述消息人士報導，洛杉磯湖人隊的所有權即將迎來重大變革。巴斯家族已與跨國控股公司TWG Global執行長華特（Mark Walter）達成協議，決定出售手中湖人隊的多數股權。儘管如此，現任湖人隊總裁珍妮．巴斯（Jeanie Buss）仍將繼續留任，負責球隊管理事務。

華特在職業體育界擁有廣泛投資，包括美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊、WNBA洛杉磯火花、比莉珍盃（Billie Jean King Cup）、一級方程式賽車凱迪拉克車隊，以及職業女子冰球聯盟（PWHL）等。他的多元布局使其成為體育產業中的重要角色。

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湖人隊自1979年起便由巴斯家族掌控，當時傑瑞．巴斯（Jerry Buss）以6750萬美元從庫克（Jack Kent Cooke）手中買下球隊，並同時收購職業冰球隊洛杉磯國王隊及洛杉磯論壇球場（The Forum）。自此，湖人隊成為巴斯家族的重要資產之一，也奠定了其在NBA的名門地位。

傑瑞．巴斯於2013年過世後，湖人隊由他的子女接手經營，其中珍妮．巴斯從父親手中接棒，出任球隊總裁並持續至今。值得注意的是，華特早在2021年便已持有湖人隊部分股權，並取得該隊多數股權的優先承購權，為此次交易鋪下基石。