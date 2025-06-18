溫班亞瑪剃光頭完成閉關修行　獲頒「少林一段」成NBA第1人

記者游郁香／綜合報導

馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今夏展開「結夏安居」修行之旅，他遠赴中國河南嵩山少林寺，完成為期10天的閉關訓練，還獲頒「少林一段」段位，成為史上首位取得少林武術段品認證的NBA球員。

這位21歲的法國超新星自6月8日起在少林寺展開修行，期間每日凌晨4點半起床，接受高於一般武僧強度的功夫課程，並與僧人一同茹素共修。他剃去頭髮、身披灰袍專心習武，畫面在社群平台瘋傳，引爆球迷熱議。

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▲馬刺「法國怪物」溫班亞瑪季中遭逢血栓，今夏他赴中國展開「結夏安居」修行之旅。（圖／達志影像／美聯社）

少林寺證實，溫班亞瑪已於6月17日結束閉關，順利通過理論與實作考核，獲頒象徵少林入門級修行成果的「少林一段」段位，並取得證書、徽章與段位服飾。修行期間，他還抽空與寺內孩童切磋球技，展現親和力。

此次少林之行，並非單為身體療癒。溫班亞瑪本季中因右肩深層靜脈血栓提前報銷，閉關之舉也象徵他從傷勢與壓力中重新出發。他隨後前往北京參訪天安門，預計返美參加紐約活動，持續備戰2025-26賽季。