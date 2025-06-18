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林靖凱整季報銷後首發聲　盼球迷冷靜「勿攻擊陳韻文」

▲統一獅隊林靖凱。（圖／統一球團提供）

▲林靖凱。（圖／統一球團提供）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

統一獅主力二壘手林靖凱昨（17）日左膝半月板動刀，並宣告賽季提前報銷，今天他透過社群平台向球迷透露手術順利，並特別呼籲勿再謾罵隊友陳韻文。

15日統一獅對決中信兄弟，林靖凱在9局處理滾地球時不慎受傷退場，經檢查後發現左膝半月板破裂，昨日進行手術並採修補方式處理，預計將休養6個月，等同2025年賽季報銷。

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他在社群發文，「這幾天收到很多鼓勵，謝謝大家，但同時也有看到有球迷批評韻文，請大家停止這樣的行為。沒有人想要看到自己的戰友受傷，在開完刀後他也第一時間打來關心，他一直很努力為球隊貢獻。」

▲統一獅投手陳韻文。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳韻文。（圖／記者林敬旻攝）

林靖凱也強調，「希望大家可以繼續支持球員、支持統一獅，我會努力回到場上，一定會有好結果的。」

林靖凱去年5月才因左膝韌帶斷裂動刀，今年再度因傷提前關機，對獅隊中線防守戰力是一大打擊，昨役統一獅推派陳重廷來頂替二壘防區。

陳韻文15日對上兄弟未能守成，葬送3分領先，賽後引發部分獅迷不滿，甚至出現偏激言論，但同日賽後，總教練林岳平仍明確表示，「他（陳韻文）的能力在目前投手戰力來講，還是我必須仰賴的投手。」

 
關鍵字： 中華職棒CPBL棒球統一獅林靖凱陳韻文

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