「啊啊！」大谷被150公里觸身球砸中　賽後限動PO遭球吻瞬間

Padres pitcher Randy Vasquez just hit Shohei Ohtani with a pitch right in the leg.



Ohtani was in big-time pain after pic.twitter.com/hyYY6FXAdq — Dodgers Nation (@DodgersNation) June 18, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

就在「投手大谷」復出後隔天，大谷翔平再度因「觸身球」成為話題焦點。今（18）日道奇迎戰教士之戰，大谷在3局下第2打席遭到時速約150公里的快速球砸中右腿，當場痛得大呼「啊啊！」賽後他也在個人Instagram限時動態回顧這一幕，放出自己挨球吻瞬間神情痛苦的照片。

▲大谷翔平限時動態分享遭觸身瞬間。（圖／翻攝自Instagram／shoheiohtani）

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3局下場面一度緊張，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在大谷被觸身後大發雷霆，衝向場上憤怒抗議，由於教士球星小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）也在前半局遭道奇投手觸身，主審當機立斷宣告比賽進入「警告狀態」，但仍無法阻止羅伯斯的激動反應，後續遭驅逐出場，場面十分火爆。

儘管遭受觸身，大谷仍堅持留在場上，表情雖痛苦，仍在踏上一壘後露出一抹笑容。此役他4打數盡墨，且全數吞K，僅靠此記觸身球上壘，結束連續安打場次，不過從他賽後主動上傳照片來看，似乎並未對觸身球心懷怨懟，反倒展現一貫的幽默與豁達。

Shohei has never change every time he gets intentionally hit he just laughs it off pic.twitter.com/JzFEeAPLJ9 — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ (@shoheisaveus) June 18, 2025

值得一提的是，這場比賽也是大谷663天以來首度先發登板的隔天，短時間要承受投打雙向負荷，看似讓他身體有些難負擔，也因而吞下旅美生涯第5次「單場4次三振」，上一次發生單場4K得要追溯至2022年9月對老虎之戰。