「啊啊！」大谷被150公里觸身球砸中　賽後限動PO遭球吻瞬間

Padres pitcher Randy Vasquez just hit Shohei Ohtani with a pitch right in the leg. Ohtani was in big-time pain after pic.twitter.com/hyYY6FXAdq

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

就在「投手大谷」復出後隔天,大谷翔平再度因「觸身球」成為話題焦點。今(18)日道奇迎戰教士之戰,大谷在3局下第2打席遭到時速約150公里的快速球砸中右腿,當場痛得大呼「啊啊!」賽後他也在個人Instagram限時動態回顧這一幕,放出自己挨球吻瞬間神情痛苦的照片。

▲大谷翔平限時動態分享遭觸身瞬間。(圖/翻攝自Instagram/shoheiohtani)

3局下場面一度緊張,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)在大谷被觸身後大發雷霆,衝向場上憤怒抗議,由於教士球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)也在前半局遭道奇投手觸身,主審當機立斷宣告比賽進入「警告狀態」,但仍無法阻止羅伯斯的激動反應,後續遭驅逐出場,場面十分火爆。

儘管遭受觸身,大谷仍堅持留在場上,表情雖痛苦,仍在踏上一壘後露出一抹笑容。此役他4打數盡墨,且全數吞K,僅靠此記觸身球上壘,結束連續安打場次,不過從他賽後主動上傳照片來看,似乎並未對觸身球心懷怨懟,反倒展現一貫的幽默與豁達。

Shohei has never change every time he gets intentionally hit he just laughs it off pic.twitter.com/JzFEeAPLJ9