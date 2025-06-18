大谷翔平睽違663天重返投手丘　官網列3大亮點讓球迷充滿期待

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，於17日（台灣時間）迎來睽違663天的投手復出首戰，對教士先發擔任「開局投手」，主投1局雖失1分，但球速與球路品質驚艷四座。大聯盟官網由阿德勒（David Adler）撰寫的文章，分析復出首戰的三大亮點，包含球破百英里、伸卡再進化、橫掃球依舊犀利。

球速回來了 速球飆破百英里

[廣告]請繼續往下閱讀...

投手手術復出後最令人擔心的就是球速下滑，但大谷首戰便打破疑慮，他的四縫線速球最高飆至100.2英里（約161.3公里），為自2023年8月以來首度飆破百哩。他預期坐速為95至96英里，實際卻接近99英里，顯示出球速提升的潛力。

大谷這場也讓明星打者塔提斯 Jr.（Fernando Tatis Jr.）與阿瑞茲（Luis Arraez）分別對98.3與98.6英里的速球揮空，展現速球的壓制力。他也成為Statcast紀錄10年以來，第5位能投出百哩速球的道奇先發投手。

伸卡球進化 速差大幅提升

本場另一亮點是大谷的伸卡球（sinker）使用比例高達29%，遠高於他2023年僅6%的使用率。該球種均速達97.4英里，擁有25英寸下墜與15吋橫向跑動，幅度幾近完美。

他對阿瑞茲與希茲（Gavin Sheets）投出兩顆伸卡球成功製造好球，分別為97.4與98.8英里，球速與尾勁同步提升，展現投球進化的成果。

橫掃球依舊犀利 回到2022年水準

大谷過去最具代表性的變化球「橫移滑球（Sweeper）」也回歸巔峰。他本場滑球均速為86.6英里、橫向移動12英寸，與2022年平均值幾乎一致。相較2023年平均為83.7英里、橫移16吋，速度提升有助於球路隱蔽性與打者反應時間。

他對馬查多（Manny Machado）投出一顆88.4英里滑球幾乎讓對方揮棒落空，可惜裁判判定沒揮棒。儘管未奪三振，但橫掃球的轉速與實戰效果仍值得期待。

大谷翔平此役僅投1局用28球，被敲2安打、失1分，仍展現極高潛力。他賽後受訪表示：「雖然結果普通，但我從中獲得許多正面素材，是非常好的一天。」隨著身體與控球逐漸調整到位，這位二刀流球星的下一次登板將備受期待。