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小龍女邀您熱血建檔做公益　一起為生命熱血助力！

▲▼小龍女邀您熱血建檔做公益 一起為生命熱血助力 。（圖／味全龍提供）

▲小龍女邀您熱血建檔做公益 一起為生命熱血助力 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

「畢業，不只是告別課堂，更是迎向世界的第一步。」今年夏天，味全龍球團再次以實際行動支持公益，攜手慈濟骨髓幹細胞中心，於6月22日(日)13:00至16:30舉辦「讓青春留下熱血記憶」造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，邀請年輕世代前進天母棒球場挽袖獻愛，點燃他人重生的希望。

在復出推手魏應充的期勉下，味全龍2019年成軍以來即致力投入各項公益活動，除舉辦捐血活動、在天母球場設環保教育站，2020年起也積極響應造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，近年共號召20多位隊職員及200多位球迷建檔，其中球隊管理江忠垣2023年成功配對並完成周邊血幹細胞捐贈，為中職首例。

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江忠垣當時分享，本來以為「捐骨髓」要開刀，後來才知道捐贈過程類似捐血小板一樣分離出造血幹細胞，過程很簡單，恢復也很快，能救人一命很開心！

直至今日，公益龍魂持續延燒，這次特別以「畢業季最熱血的一堂課」為主軸，邀請全台滿18歲的大專青年驗血建檔，為青春留下獨一無二的熱血記憶，前一百位成功建檔者，將可獲結緣包。贊助夥伴味全公司也加入響應慈濟的「造血幹細胞捐贈建檔」公益活動，除將提供保久乳為前百名成功完成建檔的民眾補充營養，也號召全體員工踴躍參與。味全將持續推動永續公益，發揮企業正向影響力，與員工攜手實踐「成就共好」。

活動現場，味全龍啦啦隊「小龍女」也將熱情應援，並於當日16:00舉辦限定拍照會，凡成功於15:30前完成建檔的參與者將有機會在結緣包驚喜獲得「小龍女拍照券」，為這段熱血旅程留下最難忘的一刻。幸運獎項共十組，每張拍照券可供兩人合影，歡迎熱血青年結伴留下青春見證！

慈濟骨髓幹細胞中心表示，凡年滿18歲、未滿46歲的民眾都可參與，活動當天也設有專人引導解說，讓首次接觸的學生朋友們也能安心加入捐贈者行列。只需簡單抽取10c.c.血液，就能成為捐贈資料庫中的一份力量。

關鍵字： 公益捐血青年味全龍慈濟中職

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