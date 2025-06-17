投手大谷回顧本季初登板　原本沒打算飆破161公里

▲大谷翔平回顧本季初登板表現。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平今（17）日於主場對戰教士，以「第一棒、投手兼指定打擊」身分先發登板，主投1局用28球，被敲2安、失1分，打擊方面則4打數2安打、貢獻2分打點，幫助球隊以6比3奪勝。

賽後受訪時，大谷坦言首次在道奇球場登板雖氣氛熱烈，但自己全神貫注於對打者的應對，「我當時只專注在打者身上，沒有顧及周圍的環境，今天的投入程度甚至有點過頭，希望下次能放鬆一點，看看觀眾席也是不錯的體驗。」

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回顧這場投手復出之戰，大谷坦言仍略感緊張，「比起野手，當投手時真的比較緊張，不過今天投完後，感覺下次應該還能再投，這算是一個不錯的進展。」

▲大谷翔平原本沒打算飆破100英里。（圖／達志影像／美聯社）

針對本場最快球速達100.2英里（約161.3公里），大谷笑說，「其實原本只想盡量維持在95、96英里左右，但實際站上比賽投手丘後，球速就自然上升，最後對上柏格茲（Xander Bogaerts）那個打席，我感覺到自己終於比較放鬆。」

至於未來登板規劃，大谷表示，「這是我手術後第一次投出100英里的球，明天會先觀察身體反應如何，如果未來是一周投一次，我希望接下來能逐步增加投球局數。」