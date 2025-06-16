豐島顯從日本獨立聯盟返台盼敲開中職大門　90人測試會明揭曉名單

▲豐島顯。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025台灣運彩中華職棒新人球員測試會16日在天母棒球場舉行，首度採用分隊對戰形式，安排上午與下午各兩隊進行完整10局比賽，每位投手限投1局、用球數不超過25球，野手則進行5局守備與打擊測試。今年共有90位選手參與，包括39位投手、8位捕手、20位內野手與23位外野手。六球團皆派出教練與球探到場觀察潛力新秀，其中曾赴日挑戰獨立聯盟的豐島顯、文化大學投手江沁恩、成功大學碩士投手林睿杰，以及台體大投手陽益政等人都力拚展現實力，盼能實現進軍職棒的夢想。

豐島顯則是再次報名挑戰職棒舞台。為彌補去年落選與長打火力不足，他在訓練上進行調整，包括強化重量訓練與加強跑步，提升身體條件。他坦言落選後曾有遺憾，但仍選擇重新出發，持續自我檢視與修正。他於半年前曾返回日本挑戰獨立聯盟，仍心繫台灣職棒，選擇再度投入中職測試。他強調腳程是其最大武器，此戰成功盜壘，希望未來能在打擊端有所突破，圓夢職棒。

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來自文化大學的投手江沁恩，高中畢業後並未立即投入選秀，他坦言當時認為自己尚未成熟，因此選擇升學累積實力。大學期間，他在心態與球速上均有進步，先前於台啤盃曾投出個人生涯最快146公里。不過他坦言今日測試會表現不盡理想，可能是太想表現導致失常。他也透露這一年來無論在教練信任下的出賽機會，或是重量訓練的投入都對他幫助甚大，此外他也加練卡特球，讓球種更趨多元。

就讀成功大學體育健康與休閒研究所的林睿杰，今年已是第三度參與測試會，並以152公里球速成為當日最快。他透露，今年嘗試以滑球搶好球數，雖然一開始控球不穩，但後段逐漸找到節奏。他希望這次能讓球探留下深刻印象，成為成大首位踏入中職的選手。

台體大投手陽益政則是前兩年落選後再次挑戰。他曾因髖關節傷勢影響投球動作，一度陷入低潮，甚至思考是否繼續棒球路。透過訓練師協助，他逐步修正姿勢並重拾感覺，不僅投球更順暢，球速也回升。雖然今日測速為140公里，未達預期水準，但他展現明確的企圖心與潛力。

測試會結束後，各球團將彙整觀察報告並提交推薦名單，最終通過測試名單預計將於明（17）日公布。而2025中華職棒新人選拔會則訂於6月30日舉行，屆時將見證更多選手踏上職棒之路、迎向夢想舞台。