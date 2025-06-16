灰熊重磅送走貝恩　莫蘭特不捨發文：去發光吧兄弟

Ja Morant reacts to the Desmond Bane trade: pic.twitter.com/NGQCKrfOns — Damichael Cole (@DamichaelC) June 15, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊今（17）日震撼將主力射手貝恩（Desmond Bane）交易至魔術，陣中王牌莫蘭特（Ja Morant）不捨搭檔離去，於社群平台分享2人合照並寫下，「這真的很難受，但我們永遠緊緊相連，去發光吧，兄弟。」

這筆重磅交易中，灰熊送出貝恩，換來波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony）與包含2025年第16順位在內的4個首輪選秀權，其中2026、2028與2030年為無保護籤，外加2029年前2順位保護的交換權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲波普即將前往曼菲斯。（圖／達志影像／美聯社）

魔術此交易意圖明確，他們希望替班凱羅（Paolo Banchero）、華格納（Franz Wagner）與薩格斯（Jalen Suggs）等新星陣容，補上穩定的外線與防守經驗；而灰熊則藉此交易開啟重整腳步，取得即戰力與豐富選秀資產，保有未來發展空間。

貝恩自2020年選秀被塞爾提克選中後，當晚即被交易至灰熊，5季以來逐步成長為可靠的攻守俱佳球員，效力灰熊期間出賽313場，場均貢獻17.8分、4.6籃板、3.8助攻，生涯三分命中率達41%，上季更進步至19.2分、6.1籃板、5.3助攻，投籃命中率為48.4%，三分命中率39.2%。

▲貝恩是近年灰熊外線的火力來源。（圖／達志影像／美聯社）

貝恩曾在2022年打破灰熊單季三分命中數紀錄，亦在2023年12月寫下生涯新高49分表現，2023年球團與其簽下5年2億700萬美元延長合約，展現對其的高度重視。

貝恩與莫蘭特的後場搭檔成為近年灰熊核心象徵，2人攻守互補、默契十足，聯手帶領球隊5季內4度闖進季後賽，並於2021-22賽季創下隊史最佳的56勝戰績，成功打入季後賽第2輪。

▲貝恩、莫蘭特組成的灰熊雙槍正式拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

儘管貝恩轉戰魔術，灰熊仍有莫蘭特與小傑克森（Jaren Jackson Jr.）2位主將，搭配經驗老道的波普與潛力後衛安東尼，以及可觀的選秀資本，未來發展方向充滿彈性。

貝恩的到來則補足魔術外線火力問題，球隊上季三分命中率僅31.8%，排名聯盟倒數，貝恩不僅擅長外線，亦具備優質外圍防守與二傳能力，有望成為魔術年輕核心的最佳支援。