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投手大谷回歸！喊話已經準備好　明登板並同場打擊再現二刀流

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平明日以「二刀流」出戰。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇大谷翔平明（17）日將完成睽違663天的投手復出，總教練羅伯斯（Dave Roberts）證實大谷將以「二刀流」形態出賽，「他將會登板，也會打擊。」

這場比賽將是大谷轉戰道奇以來首次投手出賽，也是自2023年8月23日於天使時期對紅人登板以來，首度回歸投手丘，大谷本人親自向教練團表明，「我已經準備好在大聯盟的比賽中投球了。」

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羅伯斯說明，雖然原先尚未決定投球日，但大谷的表現與態度使得團隊快速做出決定，「他非常想投球，興奮得不得了，翔平甚至自己提出『既然Live BP（模擬投球）已經要耗費那麼多體力，不如直接在正式比賽中投球』。」

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平明日不僅用先發投手身分登板，也會擔任打擊者。（圖／達志影像／美聯社）

整個教練團包括投手教練普萊爾（Mark Prior）、營運總裁佛里德曼（Andrew Friedman）與醫療團隊評估後一致認同，「與其讓他在消耗體力在模擬戰，不如將球數直接用在比賽上。」最終拍板讓他於明日對教士登板，不過預計僅投1至2局。

這也確定大谷將「雙刀出鞘」，以「投手+打者」身分同時出賽，羅伯斯笑著回應，「是的，他會打擊，這對他本人、對球隊、對整個棒球界來說，都是極其令人振奮的一刻，我們與他保持密切溝通，一步步謹慎地推進，這是值得慶祝的復出。」

關鍵字： MLB道奇大谷翔平

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