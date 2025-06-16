貝恩竟比唐西奇多換回3枚首輪籤　美媒：重點不一定是誰最強

▲湖人季中網羅唐西奇，並未耗費太多選秀資產，僅花費一枚首輪籤。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

灰熊替今夏交易市場打響第一槍，以後場主力貝恩（Desmond Bane）換回4枚首輪籤，美國媒體《ClutchPoints》直言，從未入選過全明星賽、更談不上聯盟門面的貝恩，竟比前達拉斯招牌唐西奇（Luka Doncic）多換來3個首輪選秀權，「不管怎麼解釋，這都太瘋狂了。」

湖人今年季中以當家長人戴維斯（Anthony Davis）、小將克里斯蒂（Max Christie）及僅僅一枚首輪籤，從獨行俠手上獲得被譽為「世代前5」的超級球星唐西奇。由於當時達拉斯「指定」要與紫金大軍進行交易，並未從中獲取最大回報，洛城可說是得到天上掉下來的禮物。

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在灰熊將射手貝恩送到奧蘭多，換回波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），還有多達4枚首輪選秀權和1個選秀互換權後，美國媒體《ClutchPoints》忍不住發文直呼太瘋狂，直指貝恩從未入選全明星賽和年度最佳陣容，更談不上是聯盟門面人物，卻比唐西奇值更多首輪籤。

▲魔術送出4枚首輪籤換來貝恩，他竟比唐西奇值更多首輪選秀權。（圖／達志影像／美聯社）

《ClutchPoints》直言，「在這個聯盟裡，『價值』是一場奇特的遊戲。重點不一定是誰最強，而是誰握有控制權、誰的合約更有彈性，以及各隊總管想營造的故事。」

勇士悍將格林（Draymond Green）日前在節目上坦言，一般來說「25歲的超級球星不會被交易」，更表示獨行俠在送走唐西奇後，以1.8%的機率抽中狀元籤讓他感到「有點可疑」。

獨行俠原本樂透順位僅列第11，最終卻抽中狀元籤，締造樂透歷史最大升幅，預計將選進杜克天才弗拉格（Cooper Flagg）。這位18歲超新星大一賽季場均繳出19.2分、7.5籃板、4.2助攻，若如預期加盟達拉斯，他將與戴維斯、湯普森（Klay Thompson）與厄文（Kyrie Irving）組成超豪華陣容。

▲金童唐西奇被視為世代前5的超級巨星。（圖／達志影像／美聯社）