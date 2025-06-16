大谷翔平明日對教士登板　睽違663天重返投手丘

▲大谷翔平明日擔任先發投手。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「二刀流」大谷翔平即將迎來震撼回歸，道奇今（16）日稍早透過官方X平台宣布，大谷將於明天對戰教士一役中，以「開門投手」身份重返投手丘，這將是他自2023年8月23日效力天使時出戰紅人後，睽違663天首度在正式比賽登板。

Shohei Ohtani will be the starting pitcher for the Los Angeles Dodgers tomorrow night against the San Diego Padres. [廣告]請繼續往下閱讀... June 16, 2025

事實上，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在稍早擊敗巨人賽後記者會中就先預告此可能性，「翔平的準備已趨完整，接下來將有機會擔任開門投手，預計會投1局、也可能2局。」

本季原本預期大谷將於明星賽後才復出投球，不料進度超前，他在6月10日對戰教士賽前進行傷後第3次Live BP（模擬實戰投球），投3局耗費44球，奪下6次三振，復原狀態絕佳。

▲大谷翔平睽違663日再度大聯盟登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯不吝對愛將盛讚，「這真的令人興奮，我是一位棒球迷，能看到翔平要回到投手丘，我比誰都期待，他的表現不只是提升球隊戰力，更是棒球世界的一大盛事。」