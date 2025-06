大谷翔平明日對教士登板　睽違663天重返投手丘

▲大谷翔平明日擔任先發投手。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「二刀流」大谷翔平即將迎來震撼回歸,道奇今(16)日稍早透過官方X平台宣布,大谷將於明天對戰教士一役中,以「開門投手」身份重返投手丘,這將是他自2023年8月23日效力天使時出戰紅人後,睽違663天首度在正式比賽登板。

Shohei Ohtani will be the starting pitcher for the Los Angeles Dodgers tomorrow night against the San Diego Padres.