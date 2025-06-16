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魔術「全押」交易來貝恩拚冠！甩掉KCP溢價合約　現在出手原因曝

▲▼魔術「全押」交易來灰熊射手貝恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝恩近兩季場均20.9分，火力與效率兼具，被視為聯盟頂尖射手之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

魔術在總冠軍賽期間拋出震撼彈，送出4枚首輪籤、1個選秀互換權，以及波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），從灰熊換來射手貝恩（Desmond Bane），展現「即刻拚冠」的決心，向全聯盟發出強烈訊號，同時也甩掉「KCP」的溢價合約。

▲▼魔術「全押」交易來灰熊射手貝恩。（圖／達志影像／美聯社）

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▲魔術送出4首輪選秀權與波普換來貝恩，展現「立即爭冠」決心。（圖／達志影像／美聯社）

這筆交易堪稱魔術的「豪賭」，他們一口氣送出本屆選秀會第16順位、2026年來自太陽的首輪籤、2028與2030年自家未受保護首輪籤，外加2029年互換權，只為補進近兩季場均能砍20.9分、5.4籃板、5.4助攻的全能射手貝恩，補強多年來最大弱點——後場進攻與外線火力。

貝恩的到來，有望替魔術兩大得分手班凱羅（Paolo Banchero）與華格納（Franz Wagner）徹底拉開進攻空間，讓奧蘭多新世代核心更加完整。目前球隊已擁有班凱羅、華格納、貝恩與薩格斯（Jalen Suggs）這組攻防俱佳的4人組。

值得一提的是，魔術還成功處理掉2冠射手波普的「溢價合約」，雙方去年以3年6600萬美元簽約，但「KCP」本季整體投籃命中率滑落到43.9%，三分命中率更跌到34.2%，被視為團隊的「負資產」，卻成為這筆交易的主體，對奧蘭多來說絕對是大利多。

▲▼魔術甩掉波普的溢價合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術甩掉波普的溢價合約。（圖／達志影像／美聯社）

魔術總裁韋特曼（Jeff Weltman）明確表示，球隊在這個休賽季將採取「贏在當下」的策略，而這是關鍵的一步，貝恩擁有無限射程的三分火力，兼具持球能力，正是魔術夢寐以求的拼圖。

魔術透過這筆交易向全聯盟釋放強烈訊號，今夏將以「買家」之姿，加速衝擊總冠軍的進程。這與目前東區冠軍溜馬的竄起，以及衛冕失利的塞爾提克短期內可能退出競爭行列的背景有關，讓魔術認為「現在是時候出手」。

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