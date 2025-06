魔術「全押」交易來貝恩拚冠！甩掉KCP溢價合約　現在出手原因曝

▲貝恩近兩季場均20.9分,火力與效率兼具,被視為聯盟頂尖射手之一。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

魔術在總冠軍賽期間拋出震撼彈,送出4枚首輪籤、1個選秀互換權,以及波普(Kentavious Caldwell-Pope)、安東尼(Cole Anthony),從灰熊換來射手貝恩(Desmond Bane),展現「即刻拚冠」的決心,向全聯盟發出強烈訊號,同時也甩掉「KCP」的溢價合約。

▲魔術送出4首輪選秀權與波普換來貝恩,展現「立即爭冠」決心。(圖/達志影像/美聯社)

這筆交易堪稱魔術的「豪賭」,他們一口氣送出本屆選秀會第16順位、2026年來自太陽的首輪籤、2028與2030年自家未受保護首輪籤,外加2029年互換權,只為補進近兩季場均能砍20.9分、5.4籃板、5.4助攻的全能射手貝恩,補強多年來最大弱點——後場進攻與外線火力。

貝恩的到來,有望替魔術兩大得分手班凱羅(Paolo Banchero)與華格納(Franz Wagner)徹底拉開進攻空間,讓奧蘭多新世代核心更加完整。目前球隊已擁有班凱羅、華格納、貝恩與薩格斯(Jalen Suggs)這組攻防俱佳的4人組。

ORLANDO MAGIC LINEUP & ROSTER AFTER THE DESMOND BANE TRADE:



PG: Jalen Suggs

SG: Desmond Bane

SF: Franz Wagner

PF: Paolo Banchero

C: Wendell Carter Jr.



Bench: Anthony Black, Moe Wagner, Giga Bitadze, Jonathan Isaac, Tristan da Silva, Gary Harris, Caleb Houstan, Jett Howard… pic.twitter.com/rn4JDsHf1C