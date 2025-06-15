從被KO到奪首勝！　陳仕朋感謝岳少華「拆彈」守住關鍵局

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

陳仕朋上周在本季一軍首戰面對中信兄弟慘遭KO，狂失8分，經過一週調整後終於找回投球節奏，14日順利拿下本季首勝。他也特別感謝中繼投手岳少華，在無人出局、得點圈有人的情況下成功化解危機，守住勝投。

談到此役勝投關鍵，陳仕朋表示：「這場不管什麼球路，都能控制在好球帶，用不同球種與打者周旋。前面他們打得比較積極，也有和（戴）培峰討論後更換策略。隊友幫忙打了很多分數，投起來就比較輕鬆。」

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面對4局上林子偉轟出的兩分砲，他坦言是失投球，「當下想搶好球數，但球浮起來了。今天還是有不少失投，但比上一場少一些。有幾顆偏高的球，是對方沒掌握到。」他也指出，目前身體狀況尚未調整到最佳，希望能讓球投到自己想要的位置，是接下來要努力的方向

此戰投至第6局，陳仕朋保送一名打者後再被敲出安打便退場，他坦言：「其實當時用球數不多，第一個保送、第二個被打安打，真的很感謝少華幫我守住。那時沒有出局，能守住很重要。」

遲至6月中才拿下本季首勝，陳仕朋說：「我希望能在一軍穩定出賽。換個角度想，第二場就幫助球隊贏球，希望接下來能拿下更多勝利。」