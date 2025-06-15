傑尼獅主題日台南連兩天破萬進場　鳳小岳與壓克力柿子賽前開唱

▲鳳小岳登棒球場表演。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅上半季壓軸主題活動「2025兆豐銀行傑尼獅主題日 MR. LIONS」於本週末在台南棒球場熱力登場，兩天皆吸引破萬球迷湧入，共襄盛舉。球團除安排應援贈品、人氣立牌打卡區，也邀請音樂人氣嘉賓賽前獻唱，為賽事暖場炒熱氣氛。

首日活動由新生代男團FEniX帶來活力演出，今日則由鳳小岳攜手樂團「壓克力柿子」登場，接連演唱〈風車〉、〈南瓜超人〉及〈如果能永遠醒在你的世界〉三首作品，歌詞圍繞夢想、奮鬥與人生課題，勉勵球迷與選手堅持熱情、勇敢向前。

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鳳小岳與壓克力柿子皆是首度站上職棒舞台，他們受訪時表示：「一接到邀約就非常興奮，能參與職棒賽前開場，是很振奮人心的經驗。今天的主角是選手們，我們很榮幸能為他們開場加油，現場氣氛也讓我們感受到滿滿熱情。」

兩人同時也擔任今日的開球嘉賓，笑稱感覺相當新鮮：「我們事先有練習，多少知道自己的程度。很妙的是，選手可能心裡想『我好像在電視上看過他們』，而我們也在想『哇，我也常在電視上看你們打球！』」

現場除了音樂表演與開球活動，球團也安排限量合影券活動，傑尼獅見面會吸引球迷提前夜宿球場排隊索取，展現鐵粉獅迷的高度熱情。此外，應援扇、吊飾、人生四格小卡等限量贈品亦大受好評，場邊球迷揮舞扇子為選手吶喊助威，讓台南球場充滿夏日棒球的熱血氣息。

而鳳小岳與壓克力柿子今年也將登上Legacy舉辦「鐵漢柔情」音樂企劃，屆時將帶來全樂團編制演出，發表全新單曲。該活動售票資訊將於6月17日公開，詳情請關注鳳小岳與壓克力柿子官方社群平台。

▲鳳小岳&壓克力柿子首登棒球場表演。（圖／統一獅提供）