唱歌像「檸魂歌姬」？李雅英笑回：故意的！現唱小星星盼證明自己

記者楊舒帆／台北報導

富邦啦啦隊韓籍「三本柱」的李珠珢與南珉貞，在本週末都特別準備中文歌曲回饋台灣粉絲，李雅英也笑說下次想加入唱中文歌的行列。至於外傳她的歌聲神似「檸魂歌姬」檸檬，她急忙澄清：「不是的！」

南珉貞選唱的是應援曲《Hands Up》，她用中文開心分享：「我去年來台灣時就很喜歡這首歌，它是Kesha和潔米的歌。我馬上跟她們說『快快快，我要學這首歌，請給我音檔！』然後就背起來了，在球場聽久了也會唱。這次特別準備後，唱給大家聽。」

兩位韓籍成員先後獻唱中文歌，李雅英在一旁直呼：「我也要！我也要！如果有機會，我也想唱歌！只是還沒練習，會繼續努力練習，之後讓大家聽到雅英的歌聲。」

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她也笑談外界說她唱歌像檸檬，「不是的！」被問到之前是不是故意唱得有點搞笑，她笑答：「對！故意的故意的，其實真的很好聽。」現場被拱清唱，她則現場哼起「小星星」，並承諾：「下次會認真準備。」李雅英也坦言，如果不是在舞台上、沒有背景音樂，會有點害羞，「昨天真的很羨慕她們唱得那麼好聽。」

本次系列賽準備許多特別服裝，李雅英透露自己很喜歡旗袍，南珉貞則透露，很喜歡今天表演的服裝，至於是什麼服裝就請大家拭目以待。

▲富邦啦啦隊韓籍「三本柱」左起李雅英、南珉貞、李珠珢。（圖／記者楊舒帆攝）