湖人舊將邁向生涯第2冠　卡魯索20分5抄截神效率締3歷史紀錄

ALEX CARUSO IN TONIGHT'S WIN:



⛈️ 20 points (2nd 20-PT game of Finals)

⛈️ 5 steals

⛈️ 7-9 from the field



He's the first player to record 20+ PTS and 5+ STL off the bench in a Finals game since 1974 ???? pic.twitter.com/xmermanvg1 — NBA (@NBA) June 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

雷霆後場防守悍將卡魯索（Alex Caruso）在總冠軍賽G4替補登場，9投7中高效猛砍20分、5抄截，幫助球隊在客場逆轉溜馬，將系列賽扳成2比2平手。他也因此寫下3項NBA總冠軍的歷史紀錄，這位曾幫助湖人奪冠的「大鎖」距離生涯第2冠僅差2勝。

卡魯索此役上場30分鐘，9投7中命中率高達77.8%，外帶5抄截，此系列賽他已2度飆出20分，成為NBA史上首位例行賽沒有任何單場20分紀錄，卻在總冠軍賽繳出兩場20+得分的球員。他本季例行賽場均僅得7.1分，最高得分為4月對太陽的19分。

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▲卡魯索G4轟下20分、5抄截，成為雷霆逆轉勝功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的爆發力不僅令人驚艷，更具歷史意義。卡魯索也成為繼2003年馬刺「鬼之切」吉諾比利（Manu Ginóbili）後，首位在總冠軍系列戰累計至少10抄截的替補球員，展現攻防兩端的全面實力。

此外，卡魯索也是NBA總冠軍賽史上第2位單場拿下20+分、5+抄截、投籃命中率超過75%的球員，這項超稀有成就，進一步證明他的全能與大賽影響力。

▲卡魯索替補爆發成X因子。（圖／達志影像／美聯社）

儘管G4末節焦點全在新科MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）身上，他在最後4分38秒獨拿15分鎖定勝局，但雷霆能挺過前3節的拉鋸戰，卡魯索的穩定輸出功不可沒。

這位去年休賽季被雷霆網羅的最佳防守陣容常客，不僅展現預期中的防守韌性，更在最大舞台、壓力最高的時刻，打出生涯代表作，徹底顛覆「防守專家」的單一印象，持續邁向個人第2座總冠軍。