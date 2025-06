「我還在這裡！」37歲瑪麗亞爆冷擊敗溫網冠軍　晉級女王盃4強

▲德國老將瑪麗亞(Tatjana Maria)晉級女王盃4強。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英國女王盃8強,37歲德國老將瑪麗亞(Tatjana Maria)再次上演驚奇之旅,瑪麗亞全場耗費1小時45分鐘,以6比4、7比6(4)擊敗2022溫網冠軍、哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina)。瑪麗亞締造賽會最大爆冷,風光前進女王盃4強。

瑪麗亞在丈夫與11歲女兒的注視下,利用自己擅長的切削與網前戰術,成功將萊巴基那帶出節奏,以1小時45分鐘收下比賽,這場勝利也是她本周在女王盃第2次擊敗世界前20種子的選手,繼第2輪力退捷克一姐穆霍娃(Karolina Muchova)後,再創2022年溫網以來的最佳勝績。

「我還在這裡!而且我正與家人一起夢想成真,這正是一個永不放棄、持續前進的最佳典範,」瑪麗亞賽後高興說道。

這場勝利也讓瑪麗亞自2023年克里夫蘭站以來,首度晉級巡迴賽4強,更是自2022年溫網後首度在WTA250以上級別賽事闖進4強。瑪麗亞4強將對上本屆賽會第2種子、今年澳網冠軍基斯(Madison Keys),後者在8強戰中以2比6、6比3、6比4逆轉第5種子施耐德(Diana Shnaider),打進2025年第4場4強賽。

Tatjana Maria on beating Rybakina in Queens



“Oh my God.. it means so much. Always keep going no matter what. I’m still here. I’m living this dream. I’m super proud to be here in the SF. I hope in a few years you’ll see my daughter in the same stage.”



