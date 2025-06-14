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「我還在這裡！」37歲瑪麗亞爆冷擊敗溫網冠軍　晉級女王盃4強

▲德國老將瑪麗亞（Tatjana Maria）晉級女王盃4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國老將瑪麗亞（Tatjana Maria）晉級女王盃4強。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英國女王盃8強，37歲德國老將瑪麗亞（Tatjana Maria）再次上演驚奇之旅，瑪麗亞全場耗費1小時45分鐘，以6比4、7比6（4）擊敗2022溫網冠軍、哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina）。瑪麗亞締造賽會最大爆冷，風光前進女王盃4強。

瑪麗亞在丈夫與11歲女兒的注視下，利用自己擅長的切削與網前戰術，成功將萊巴基那帶出節奏，以1小時45分鐘收下比賽，這場勝利也是她本周在女王盃第2次擊敗世界前20種子的選手，繼第2輪力退捷克一姐穆霍娃（Karolina Muchova）後，再創2022年溫網以來的最佳勝績。

「我還在這裡！而且我正與家人一起夢想成真，這正是一個永不放棄、持續前進的最佳典範，」瑪麗亞賽後高興說道。

這場勝利也讓瑪麗亞自2023年克里夫蘭站以來，首度晉級巡迴賽4強，更是自2022年溫網後首度在WTA250以上級別賽事闖進4強。瑪麗亞4強將對上本屆賽會第2種子、今年澳網冠軍基斯（Madison Keys），後者在8強戰中以2比6、6比3、6比4逆轉第5種子施耐德（Diana Shnaider），打進2025年第4場4強賽。

瑪麗亞此役充分發揮草地優勢，利用切削造成對手不適應低平彈跳，並展現高超的網前技巧與防守能力。「草地場非常適合我，因為它能讓我的切削球保持低平，這對其他選手來說很難對付，畢竟沒有人像我這樣打球，」瑪麗亞補充提及。

第2盤第8局中，瑪麗亞甚至用逆向的拍擊選擇成功誤導萊巴基那，展現老將經驗，她全場救下12個破發點中的10個，並轟出9記ACE球，包括搶7中的2記關鍵發球得分。

關鍵字： WTA女王草地賽瑪麗亞萊巴基那

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