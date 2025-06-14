運動雲

>

關鍵3罰不進！溜馬G3功臣變罪人　哈利伯頓扛責：輸球在我

記者游郁香／綜合報導

總冠軍賽G3扮演奇兵、狂砍27分的溜馬替補馬瑟林（Bennedict Mathurin），G4卻在最後23.1秒錯失關鍵3罰，再犯規送雷霆一哥SGA上罰球線，從英雄變罪人，眼睜睜看雷霆逆轉扳平系列賽。賽後印第安納少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）主動扛責，「這場失利在我，我必須在關鍵時刻做得更好。」

溜馬一度在第4節最後3分20秒握有103比99領先優勢，但關鍵時刻「全面斷電」，最後3分多鐘僅靠1罰得分，遭雷霆打出12比1尾段攻勢，馬瑟林的3罰不中造成重傷害，終場前的犯規更斷送追分希望。

▲▼NBA總冠軍賽G4，溜馬哈利伯頓、托平。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲哈利伯頓賽後扛責任，「這場失利在我，我得做得更好。」（圖／達志影像／美聯社）

「我們進攻陷入停滯……但也要給雷霆讚賞，他們持續進攻，毫不鬆懈，最後階段的防守也非常出色。」溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）指出，讓雷霆全場獲得38次罰球機會是最大隱憂，「這輪系列賽最終會回歸基本面，我們搶不到籃板，這點也很關鍵。」

▲雷霆吉爾吉斯-亞歷山大，溜馬馬瑟林。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬瑟林錯失關鍵3罰，從G3英雄變罪人。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓則坦言，自己在關鍵時刻應該做得更好，「我得讓球隊在最後階段打得更快。」他提到球隊末節只有1次助攻、三分球8投全落空，「我們得更好地避免犯規，很多錯誤都出在這方面。」

儘管錯失率先聽牌的絕佳機會，G5要回到雷霆主場舉行，換奧克拉荷馬有望在自家聽牌，但哈利伯頓信心不減，「我們只要持續打出風格、往禁區衝，油漆區是我們最好的朋友。我們會回去看比賽錄影，找出可以改進的地方，幾天後再戰。」

關鍵字： 籃球NBA印第安那溜馬Tyrese HaliburtonBennedict Mathurin

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

混血好手林台加獲大聯盟記者點名！台灣經典賽外野人選

混血好手林台加獲大聯盟記者點名！台灣經典賽外野人選

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

勇士挖「公鹿悍將」補強禁區？　美媒：柯爾對他很有好感

勇士挖「公鹿悍將」補強禁區？　美媒：柯爾對他很有好感

郭天信「全力跑就有機會」　首度對決富邦洋投想到後勁

郭天信「全力跑就有機會」　首度對決富邦洋投想到後勁

突被拔掉隊長臂章！波蘭神鋒萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

突被拔掉隊長臂章！波蘭神鋒萊萬怒退國家隊　主帥火速請辭

龍聖「大巨蛋」沒有手汗問題　葉總：這是他主場

龍聖「大巨蛋」沒有手汗問題　葉總：這是他主場

布坎南大巨蛋首秀　FA鐵粉「布珉貞」熱情應援：他兒子還記得我！

布坎南大巨蛋首秀　FA鐵粉「布珉貞」熱情應援：他兒子還記得我！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

熱門新聞

「希望富邦選我！」首輪熱門劉承佑喊話　新莊是快樂城堡不是坐牢

杜蘭特交易最快周末達成！　灰狼、熱火等3隊提最終報價

快訊／雷霆總冠軍G4逆轉扳平系列賽　SGA決勝節發威拒被聽牌

混血好手林台加獲大聯盟記者點名！台灣經典賽外野人選

曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者人選

勇士挖「公鹿悍將」補強禁區？　美媒：柯爾對他很有好感

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「坐牢」也甘願！劉承佑：富邦快選我

2杜蘭特交易最快周末達成！

3雷霆總冠軍G4險勝扳平系列賽

4林台加獲大聯盟記者點名有望經典賽！

5曾峻岳上半季回不來　許銘傑談終結者

最新新聞

1雷皓博4局狂飆7K　桃園市奪玉山盃季軍

2山本挨轟氣到想摔手套　道奇2比6巨人

3平鎮鐵捕江庭毅選秀目標前三輪　

4溜馬G3功臣變罪人　哈利伯頓扛責

5MVP價值！SGA決勝5分鐘猛砍15分

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

郭天信「全力跑就有機會」　首度對決富邦洋投想到後勁

龍聖「大巨蛋」沒有手汗問題　葉總：這是他主場

16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【這次他不再缺席我的重要時刻】警專畢典後見爸現身竟激動落淚...

【無情吐槽】館長求拍路邊「垃圾桶」　陸網友誠實反噴：太假了！

【早有跡象？】印航墜機前2小時搭同架機 驚爆機艙內「所有東西都故障」

【閨蜜下跪求別拔管】控蔡語芯家屬「提前整理名牌包遺物」

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366