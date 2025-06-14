關鍵3罰不進！溜馬G3功臣變罪人　哈利伯頓扛責：輸球在我

Tyrese Haliburton takes accountability for the Pacers’ Game 4 loss:



“That’s on me. I gotta be better getting us down the stretch.” pic.twitter.com/XBhNKlDQSw — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) June 14, 2025

記者游郁香／綜合報導

總冠軍賽G3扮演奇兵、狂砍27分的溜馬替補馬瑟林（Bennedict Mathurin），G4卻在最後23.1秒錯失關鍵3罰，再犯規送雷霆一哥SGA上罰球線，從英雄變罪人，眼睜睜看雷霆逆轉扳平系列賽。賽後印第安納少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）主動扛責，「這場失利在我，我必須在關鍵時刻做得更好。」

溜馬一度在第4節最後3分20秒握有103比99領先優勢，但關鍵時刻「全面斷電」，最後3分多鐘僅靠1罰得分，遭雷霆打出12比1尾段攻勢，馬瑟林的3罰不中造成重傷害，終場前的犯規更斷送追分希望。

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▲哈利伯頓賽後扛責任，「這場失利在我，我得做得更好。」（圖／達志影像／美聯社）

「我們進攻陷入停滯……但也要給雷霆讚賞，他們持續進攻，毫不鬆懈，最後階段的防守也非常出色。」溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）指出，讓雷霆全場獲得38次罰球機會是最大隱憂，「這輪系列賽最終會回歸基本面，我們搶不到籃板，這點也很關鍵。」

▲馬瑟林錯失關鍵3罰，從G3英雄變罪人。（圖／達志影像／美聯社）

哈利伯頓則坦言，自己在關鍵時刻應該做得更好，「我得讓球隊在最後階段打得更快。」他提到球隊末節只有1次助攻、三分球8投全落空，「我們得更好地避免犯規，很多錯誤都出在這方面。」

儘管錯失率先聽牌的絕佳機會，G5要回到雷霆主場舉行，換奧克拉荷馬有望在自家聽牌，但哈利伯頓信心不減，「我們只要持續打出風格、往禁區衝，油漆區是我們最好的朋友。我們會回去看比賽錄影，找出可以改進的地方，幾天後再戰。」