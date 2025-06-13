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海神強碰林書豪領軍國王拚第2冠　主帥費雪曝致勝關鍵

▲▼高雄海神主帥費雪。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神主帥費雪對團隊的防守有信心。（圖／高雄全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神隊本季克服重重挑戰，季後賽首輪4比1淘汰福爾摩沙夢想家，重返總冠軍賽，將與新北國王爭奪隊史第2冠。面對國王頭號球星林書豪，總教練費雪（Brendan Joyce）直言豪哥確實很特別，但強調「籃球是團隊運動」，他對海神的防守實力有信心。

海神本季例行賽對上戰力傲人的國王僅贏過1場，不過費雪強調總冠軍賽與例行賽截然不同，現在是全力以赴、沒有退路的時刻，「總冠軍賽需要拿出最高的專注度、執行力以及最強悍的心態，也會在防守端上做足準備。」

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隨著季中洋將克雷格的加入，休兵1年的邱子軒傷癒復出，威勝也在例行賽末段滿血回歸，海神陣容趨於完整， 為拚冠注入強心針。

▲▼高雄海神主帥費雪。（圖／高雄全家海神提供）

▲海神將與國王爭冠。（圖／高雄全家海神提供）

費雪點出，團隊的防守將成為此系列賽的關鍵，儘管國王進攻火力強大，但他自信球隊的防守更好。談到國王的頭號球星林書豪，費雪直言豪哥是一名很特別的球員，但他再強也不可能靠自己贏球，籃球是團隊運動。

海神全隊打完首輪系列賽後僅休兵1天就火速投入訓練，維持高強度備戰。費雪表示，「球員身體狀態都維持不錯，訓練也維持在高強度，持續為總冠軍賽備戰。」

海神成軍第4年重返總冠軍賽，力拚隊史第2冠。系列戰前2場在國王主場新莊體育館舉行，21日（六）、23日（一）則移師高雄巨蛋開打。 

關鍵字： 籃球TPBL高雄全家海神林書豪費雪

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