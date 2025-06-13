運動雲

>

中信兄弟公布下半季主題週與售票資訊！

▲▼ 中信兄弟下半季售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟下半季售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

戰況膠著的2025年中華職棒上半季即將進入尾聲，中信兄弟除了努力角逐上半季冠軍外，球團今日也率先公布下半季臺中洲際主場售票資訊，由最熟悉且最消暑的經典主題舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》打頭陣，以及呼聲超高的超萌IP聯名《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日也將進化回歸壓軸登場。此外，中信兄弟還有與《好侍食品》，以及《讀賣巨人》攜手打造的全新聯名主題日。

今年中信兄弟球團也持續推出與超人氣燒肉品牌「燒肉SHOJO」合作的《爽揪洲際假日主題套票》，邀你假日一起爽吃、爽看球！凡購買2025下半季中信兄弟於洲際主場4場任一場主題日套票，除了票券總額9折優惠外，也可獲得當週主題日的限定紀念票根，同時贈送燒肉SHOJO提供首杯飲品買一送一兌換券乙張以及燒肉SHOJO烤肉醬後腹肉 / 椒鹽豬梅花 兌換券乙張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟下半季首先打頭陣的舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》主題週活動，將於7/12(六)與7/13(日)在臺中洲際棒球場舉行，此次中信兄弟也與目前展開年度限定國家巡演計劃中的《國語作業簿》攜手合作，在涼水祭抵達臺中洲際棒球場，就是要與「百萬象迷」在「全台最大KTV包廂」全場一起大聲唱，各種水槍水砲玩水設施再加上華語金曲。此次涼水祭主題日，購票時請留意乾溼區域，【乾區】為內野本後A-B區、內野上層、外野全區【濕區】為內野下層C-K區。

「好侍食品」今夜は華麗に勝つ！華麗對決，咖哩必勝！你吃咖哩是要拌還是不拌？不管你是哪一派！邀請球迷朋友一同享受，從日本到臺灣，一盤好侍咖哩的應援力量，將在8/9(六)-8/10(日)美味登場！究竟球員們平常喜歡哪一種口味的咖哩飯呢？就讓我們一起來到主題週現場一探究竟。

下半季話題最高的合作組合《新風 x 進化》讀賣巨人聯名主題日！中信兄弟與日本讀賣巨人首度聯名登場，9/6(六)-9/7(日)我們要把東京巨蛋的棒球氛圍，帶進臺中洲際棒球場，讓球迷感受讀賣巨人的經典魅力，當追求突破的「進化」意志，遇上煥然一新的「新風」態度，勢必在場上交會出最熱血的火花。

2025壓軸主題日超萌IP聯名登場！《Pingu™企鵝家族》聯名寵物日— 動物冰友會《Pingu™企鵝家族》是大人的童年回憶，是小孩的可愛玩伴，Pingu與最愛的家人，還有最要好的冰友Robby，將從南極遠道而來，一起現身洲際棒球場參與中信兄弟 #寵物日，準備和大家一起度過最萌、最療癒的毛孩週末。

中信兄弟球團今天也公告中華職棒36年下半季臺中洲際棒球場售票將於6/17(二)12:30在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」開放2025洲際季票會員優先購票，19:30開放2025猛象會、艾樂粉會、親子象會會員優先購票，6/18(三)12:30起享象悠遊卡會員優先購買，19:30中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票，6/20(五)12:30於「中信育樂售票網」、「CTBC SPOR TS APP」及「7-11 ibon售票機台」全面開放購票！

中信兄弟在正式公告下半季主題週活動後，今天也正式確認售票日期，期待在2025的盛夏時節，球迷朋友們能夠與中信兄弟一同參與下半季主題週活動，豐富大家的夏日計劃，也填滿大家的暑假行事曆，一起來到球場參與下半季活動與精彩賽事的美好時刻。

▲▼ 中信兄弟下半季售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲▼ 中信兄弟下半季售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲▼ 中信兄弟下半季售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

▲▼ 中信兄弟下半季售票資訊 。（圖／中信兄弟提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

打退徐若熙後戲劇性逆轉！鋒總：大家都沒放棄　力亞士始終相信隊友

打退徐若熙後戲劇性逆轉！鋒總：大家都沒放棄　力亞士始終相信隊友

千賀好投奪第7勝登防禦率王　卻拉傷右腿進傷兵名單

千賀好投奪第7勝登防禦率王　卻拉傷右腿進傷兵名單

WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

WTA創舉！凍卵可申請排名保護　詹詠然當大使：對未來的保險

【火爆場面】癌末家屬門禁時間轉院爆口角　控主任恐嚇

熱門新聞

超越賈吉！大谷翔平壓倒性奪票　登選手票選「最想看球員」榜首

徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

總冠軍賽連3戰「沒罰球」　溜馬王牌哈利伯頓：只差兩勝拿總冠軍

林安可雙響砲灌7打點！獅隊最速30勝點亮上半季「M10」封王魔術數字

大谷翔平打法異於常人！川崎宗則：關節柔軟是關鍵

中職36年來首例！　徐若熙吞「歷史級悲情」敗投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷登選手票選「最想看球員」榜首！

2徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分

3連3戰沒罰球　哈利伯頓：差兩勝冠軍

4林安可雙響砲為獅點亮上半季魔術數字

5大谷打法異於常人！川崎分析關鍵

最新新聞

1IITZY首度唱進大巨蛋！兄弟K歌日開球

2「龍仔」回應了！確認與中職接觸

3鈴木誠也250分打點！日本史上第4人

4兄弟公布下半季主題周與售票資訊！

5尼克內鬨？布朗森回應　尋帥持續碰壁

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

台灣健力國手范峻嘉破世界紀錄

讚嘆曾聖安「破壞力」　葉總看郭天信扭傷拚命「感動」

劉基鴻感受味全「更團結」　開心曾聖安首轟：很認真的學弟

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲敬禮露招牌笑容

印度波音客機「離地30秒」　墜毀全程影片曝光

【MAYDAY後失聯】印度航空242人客機驚傳墜落！

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

【不想面對？】行李超重被罰錢...　大媽崩潰「打滾大哭」地勤傻眼

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366