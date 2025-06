差點改寫現代棒球最差開季　爐主洛磯吞近百年恥辱

▲阿西亞(Orlando Arcia)9下當英雄掃出2分打點再見安打,率洛磯完成大逆轉。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聯盟爐主科羅拉多洛磯今(台灣時間13日)靠著阿西亞(Orlando Arcia)9局下半2分打點的再見安打,以8比7逆轉舊金山巨人終結5連敗,避免獨佔現代棒球史上最差開季戰績的窘境。這場勝利使洛磯戰績來到13勝55敗,與1932年波士頓紅襪並列最差,當年的紅襪也在第68場比賽拿下第13勝。

「我們知道那個紀錄,」洛磯明星三壘手、曾在2017至2018年率隊挺進季後賽的功臣麥馬漢(Ryan McMahon)坦言,「我真的記得一清二楚,我想大家都知道,兄弟。」

「我想我們就是打得比較有內容,」麥馬漢接著表示,「只要在場上專注,戰績自然會跟上,我們不可能一天內追回所有,只能一球一球、一場一場來。」

ROCKIES WALK IT OFF!!!!!!!!! ROCKIES WIN!!!!!!! ROCKIES GET TACO'S!!!!!! pic.twitter.com/DPUVQaumSi

在開季9勝50敗的低迷表現後,洛磯在代理總教練謝弗(Warren Schaeffer)接手後表現有所進步,近9戰拿下4勝。謝弗賽後表示,「我知道你提到我們該追求的是一些非勝場以外的成長,但我們今天真的贏球了,那很重要,真的非常重要,」

今天比賽過程一波三折,洛磯先發桑澤拉(Antonio Senzatela)在第2局失掉4分,第5局再失3分,但主場洛磯展現韌性,4局下半瑞特(Ryan Ritter)擊出2分打點安打,6局下半莫尼亞克(Mickey Moniak)轟出陽春砲,7局下半則由埃斯特拉達(Thairo Estrada)補上一支2分打點二壘安打,幫助洛磯追至5比7。

Mickey Moniak’s home run hit the mitt, which means @uchealth’s donation to @FreedomSvcDogs is at $15,000. pic.twitter.com/sU3jxMxGSk