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差點改寫現代棒球最差開季　爐主洛磯吞近百年恥辱

▲阿西亞（Orlando Arcia）9下當英雄掃出2分打點再見安打，率洛磯完成大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿西亞（Orlando Arcia）9下當英雄掃出2分打點再見安打，率洛磯完成大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聯盟爐主科羅拉多洛磯今（台灣時間13日）靠著阿西亞（Orlando Arcia）9局下半2分打點的再見安打，以8比7逆轉舊金山巨人終結5連敗，避免獨佔現代棒球史上最差開季戰績的窘境。這場勝利使洛磯戰績來到13勝55敗，與1932年波士頓紅襪並列最差，當年的紅襪也在第68場比賽拿下第13勝。

「我們知道那個紀錄，」洛磯明星三壘手、曾在2017至2018年率隊挺進季後賽的功臣麥馬漢（Ryan McMahon）坦言，「我真的記得一清二楚，我想大家都知道，兄弟。」

「我想我們就是打得比較有內容，」麥馬漢接著表示，「只要在場上專注，戰績自然會跟上，我們不可能一天內追回所有，只能一球一球、一場一場來。」

在開季9勝50敗的低迷表現後，洛磯在代理總教練謝弗（Warren Schaeffer）接手後表現有所進步，近9戰拿下4勝。謝弗賽後表示，「我知道你提到我們該追求的是一些非勝場以外的成長，但我們今天真的贏球了，那很重要，真的非常重要，」

今天比賽過程一波三折，洛磯先發桑澤拉（Antonio Senzatela）在第2局失掉4分，第5局再失3分，但主場洛磯展現韌性，4局下半瑞特（Ryan Ritter）擊出2分打點安打，6局下半莫尼亞克（Mickey Moniak）轟出陽春砲，7局下半則由埃斯特拉達（Thairo Estrada）補上一支2分打點二壘安打，幫助洛磯追至5比7。

9局下半洛磯最後反攻，1出局滿壘情況下多伊爾（Brenton Doyle）敲出三壘滾地，此時巨人施密特（Casey Schmitt）發生要命失誤送分，洛磯維持滿壘局面並追至6比7，2出局後阿西亞（Orlando Arcia）掃出2分打點再見安打一棒當英雄，率隊完成大逆轉。

「我們不去回頭看過去，只是一天過一天，」致勝功臣阿西亞說道，「我跟自己人說，我來這裡是為了做事、為了贏球，盡我所能幫助球隊。」

這場勝利不僅是洛磯本季首度以再見方式贏球，也是士氣振奮的重要轉折，對於老將與新兵而言，意義同等深遠。「像今天這樣不放棄、拚到底，真的很關鍵，這樣的經歷會讓你記得，我們曾經從谷底爬起，這會幫助你撐下去，」麥馬漢最後總結道。

關鍵字： MLB洛磯

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