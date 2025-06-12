16隊球探搶看！徐若熙沒注意　更掛心隊友：別因失誤想太多

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙12日晚間在台北大巨蛋再度展現驚人壓制力，對戰富邦悍將投滿8.2局，僅被敲6支安打、飆出本季新高的11次三振，挑戰生涯首次完封勝可惜功虧一簣，終場球隊遭逆轉，以1比2吞敗。徐若熙賽後笑稱，確實有點可惜，他也不忘鼓勵隊友，「別再想那個失誤！」

徐若熙此役投球內容極為精采，前8局僅用88球，讓悍將毫無得分機會，球速最快來到154公里。9局挑戰完封，卻在1出局後連被陳真與高捷擊出安打，味全喊出暫停，之後交由陳冠偉接手守成，未料滿壘情況下出現守備失誤，劉俊緯暴傳，悍將上演再見逆襲戲碼。

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▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

對於9局被攻破的過程，徐若熙賽後透露，第9局狀況其實也很好，「但打者打得很漂亮。」教練當時喊暫停，也是希望他能專注每一顆球對決。

這場比賽是徐若熙本季首度面對富邦悍將，展現絕佳控球與續航力。他說，「今天整體狀況不錯，前面幾局球數控制得好，也沒想太多，順其自然去拚完每一球。」他也透露，近期幾場比賽都有把球數拉長，體能上沒有太大問題。

上一場對中信兄弟表現不如預期，徐若熙認為這次休了10天，再透過教練協助調整，有找回想要的方式，「今天有修正到想要的方式，希望繼續把它做好 。」

今天會覺得有點可惜嗎？徐若熙笑說，「 多少，但比賽就是這樣，下一場繼續加油，因為明天還有比賽 。」他也暖心提到，「希望野手不要因為失誤去想那麼多。」

此役吸引多達16隊球探進場，包含5支日職球隊與11支美職球隊。對此，徐若熙笑說，「不知道耶，順其自然就好。」