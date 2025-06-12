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徐若熙飆11K挑戰完封失利！味全再見失誤丟分　悍將2比1驚奇逆轉終止7連敗

▲▼ 徐若熙 。（圖／味全龍提供）

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍「龍之子」徐若熙今晚在台北大巨蛋對戰富邦悍將，這是他本季首度對上悍將，再度展現壓制力，8局投完只被敲4支安打，球速最快154公里，飆出11次三振已經是本季新高，9局挑戰完封，但接連被敲2安失利，被換下場。陳冠偉接手面對滿壘局面，面對范國宸擊出滾地球，眼看球就要收下，劉俊緯卻發生失誤，悍將直接跑回再見分，逆轉戰局，終止7連敗。

徐若熙開局就連飆2K，再讓申皓瑋擊出右外野飛球出局，2局2出局後對決戴培峰，狂飆150公里以上火球，最終被擊出本場首安，但讓下一名打者周佳樂吞下三振。

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3局下，徐若熙在2出局後被林澤彬擊出安打，多虧隊友守備相挺，抓到跑者盜壘出局。4局下，他則投出本場第二次3上3下，包括又讓申皓瑋吞K。

5局下，徐若熙被辛元旭擊出安打，不過下一棒戴培峰吞下三振，加上跑者盜二壘失敗，瞬間形成2出局，下一棒周佳樂吞K。

5局投完，徐若西被敲3支安打，球速最快154公里，已經飆出8次三振，用球數僅55球。

6局下，徐若熙再讓悍將三上三下，這一局只有10球。目前投完6局累計9次三振，再1K追平今年單場新高。

徐若熙用球相當精簡，接下來投到8局讓對手六上六下，且分別對申皓瑋、周佳樂投出三振，今天已經累積11次三振，追平本季單場新高。

投完8局只用88球的徐若熙9局續投，1出局後對決代打的陳真，被擊出安打，對林澤彬製造滾地球，封殺往二壘跑者，打者上到一壘，球數來到102球，味全喊出暫停，悍將持續發動反攻，高捷適時安打，率隊首次攻佔一二壘，味全決定換投，陳冠偉接手，滿壘局面對決范國宸，味全龍再見致命失誤，遭到逆轉。

聯盟稍早提供，今日大巨蛋球探隊數連同5支日職球隊、11支美職球隊在內，多達16隊球探到場，包括日職兩大豪門軟銀鷹與讀賣巨人派員現身，聚焦徐若熙本季第7場先發表現。

力亞士此戰也繳出壓制力十足的內容，主投7局只被敲1安，送出6次三振，僅1次四壞球保送，沒失分。

富藍戈8局接手，投得跌跌撞撞，一登板就先對首名打者王順和投出觸身球，2出局後被劉俊瑋擊出安打，失掉1分，也讓味全打破0比0平手僵局。


 

關鍵字： 棒球徐若熙味全龍富邦悍將台北

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