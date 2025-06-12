教宗戴白襪帽子現身梵蒂岡　球員、主帥齊聲叫好

▲第267任美國籍教宗普瑞弗斯特。（圖／達志影像／美聯社）。



實習記者胡冠辰／綜合報導

教宗良十四世日前在梵蒂岡公開露面時，被捕捉到頭戴芝加哥白襪隊棒球帽的畫面，消息傳出後，立刻在球迷與球隊之間引起熱議，其中大聯盟官網更以「世界上最著名的白襪球迷」撰文報導；這位來自芝加哥的新任教宗，再次以行動展現對家鄉球隊的支持。

Pope Leo XIV is wearing a White Sox hat at the Vatican pic.twitter.com/otKQk2lHfJ [廣告]請繼續往下閱讀... June 11, 2025

「有時候，即使在上班時間，你也得支持一下你的球隊，幸好，棒球帽幾乎搭配任何工作服裝都不違和，甚至是教宗的法衣也不例外，」白襪主帥范納布（Will Venable）在今（台灣時間12日）對陣太空人賽前談及此事時笑著說，「我看到那個新聞了，是啊，我覺得這太棒了，我很喜歡這種支持，我們真的需要。」

Chicago high school cheers White Sox fan Pope Leo XIV — 'He's one of us' https://t.co/J3Mly9zod9 by @kwashy12 pic.twitter.com/jAIylX6Ce1 — Ashlee Rezin (@Ashlee_Rezin) May 9, 2025

「這真的很酷，」白襪後援投手泰勒（Grant Taylor）接著說，「棒球在全球正在迅速發展，但在歐洲其實還不太普及，所以如果他在梵蒂岡戴著白襪隊的帽子，也許那邊的人也會開始變成白襪迷，我們的粉絲基礎就能擴大一點。」

泰勒在台灣時間10日首次站上大聯盟投手丘迎來初登板，對太空人的比賽中他後援1局無失分，投12球有6球超過100英哩，拿到生涯第1場中繼成功，幫助球隊4比2獲勝；「我真的有認識教宗這個想法，」泰勒笑著表示，「我今天還跟家人開玩笑說，不知道教宗知不知道我叫什麼名字。」

Obviously the biggest question surrounding Chicago native Robert Prevost now that he is Pope Leo XIV: Cubs or White Sox? His brother gave the definitive answer to @WGNNews' @DanaRebikWGN pic.twitter.com/DvMiGZ0qHY — Josh Frydman (@Josh_Frydman) May 8, 2025

作為新任美國籍教宗，在芝加哥出生的良十四世長期以來就是南區白襪的支持者，甚至曾親臨2005年世界大賽；巧合的是，良十四世今天選擇戴白襪球帽，白襪此役的對手正是2005年世界大賽的對手太空人。

對於自己是否也在教宗心中佔有一席之地，主帥范納布也有類似的想法，「如果他是個球迷，而且很關心球隊的教練是誰，那就太好了，」范納布說，「但我只是很開心他支持白襪隊，這太酷了。」