教宗戴白襪帽子現身梵蒂岡　球員、主帥齊聲叫好

教宗良十四世日前在梵蒂岡公開露面時,被捕捉到頭戴芝加哥白襪隊棒球帽的畫面,消息傳出後,立刻在球迷與球隊之間引起熱議,其中大聯盟官網更以「世界上最著名的白襪球迷」撰文報導;這位來自芝加哥的新任教宗,再次以行動展現對家鄉球隊的支持。

「有時候,即使在上班時間,你也得支持一下你的球隊,幸好,棒球帽幾乎搭配任何工作服裝都不違和,甚至是教宗的法衣也不例外,」白襪主帥范納布(Will Venable)在今(台灣時間12日)對陣太空人賽前談及此事時笑著說,「我看到那個新聞了,是啊,我覺得這太棒了,我很喜歡這種支持,我們真的需要。」

「這真的很酷,」白襪後援投手泰勒(Grant Taylor)接著說,「棒球在全球正在迅速發展,但在歐洲其實還不太普及,所以如果他在梵蒂岡戴著白襪隊的帽子,也許那邊的人也會開始變成白襪迷,我們的粉絲基礎就能擴大一點。」

泰勒在台灣時間10日首次站上大聯盟投手丘迎來初登板,對太空人的比賽中他後援1局無失分,投12球有6球超過100英哩,拿到生涯第1場中繼成功,幫助球隊4比2獲勝;「我真的有認識教宗這個想法,」泰勒笑著表示,「我今天還跟家人開玩笑說,不知道教宗知不知道我叫什麼名字。」

