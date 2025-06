大谷翔平追平本季連續安打紀錄　羅伯斯盛讚「西語老師」3分砲

▲T.赫南德茲擊出致勝3分砲。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(12)日以5比2擊敗國聯西區勁敵教士,順利以2勝1敗拿下系列賽,穩住分區龍頭位置。「西語老師」T.赫南德茲(Teoscar Hernández)在6局上轟出超前的3分砲,賽後總教練羅伯斯(Dave Roberts)盛讚,「這是他本季最關鍵的一支安打。」

道奇日籍球星大谷翔平本場擔任「第一棒、指定打擊」,前4打席皆無功而返,直到第5打席才敲出右外野三壘安打,為球隊追加保險分,奠定勝基。

這是大谷本季第5支三壘安打,單獨位居聯盟第2,也靠這支長打創下個人本季第2次「連續8場安打」紀錄,同時跑回聯盟領先的第68分。值得一提的是,大谷已連續9場未開轟,締造本季最長紀錄。

道奇此役由先發投手卡斯帕里斯(Ben Casparius)撐過前4局,被敲出2支安打、失1分,羅伯斯指出,「他挺過了開賽的不穩,直到第4局都保持穩定,是關鍵貢獻。」

此外,牛棚也不負重任,班達(Anthony Banda)在7局、1出局滿壘時成功守住失分危機,羅伯斯直言,「這是扭轉戰局的重要時刻。」

Manny Machado bailed the Dodgers out by swinging 3-0 with the bases loaded and two outs.



But major credit to Anthony Banda for getting out of the bases loaded, one-out jam.



And to Mookie Betts for making a tough defensive play at shortstop look easy.



Dodgers lead Padres, 4-2. pic.twitter.com/8GjXiZnkGY