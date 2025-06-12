大谷翔平追平本季連續安打紀錄　羅伯斯盛讚「西語老師」3分砲

▲T.赫南德茲擊出致勝3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（12）日以5比2擊敗國聯西區勁敵教士，順利以2勝1敗拿下系列賽，穩住分區龍頭位置。「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）在6局上轟出超前的3分砲，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚，「這是他本季最關鍵的一支安打。」

道奇日籍球星大谷翔平本場擔任「第一棒、指定打擊」，前4打席皆無功而返，直到第5打席才敲出右外野三壘安打，為球隊追加保險分，奠定勝基。

這是大谷本季第5支三壘安打，單獨位居聯盟第2，也靠這支長打創下個人本季第2次「連續8場安打」紀錄，同時跑回聯盟領先的第68分。值得一提的是，大谷已連續9場未開轟，締造本季最長紀錄。

Shohei Ohtani triple in the 9th!

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道奇此役由先發投手卡斯帕里斯（Ben Casparius）撐過前4局，被敲出2支安打、失1分，羅伯斯指出，「他挺過了開賽的不穩，直到第4局都保持穩定，是關鍵貢獻。」

此外，牛棚也不負重任，班達（Anthony Banda）在7局、1出局滿壘時成功守住失分危機，羅伯斯直言，「這是扭轉戰局的重要時刻。」

Manny Machado bailed the Dodgers out by swinging 3-0 with the bases loaded and two outs.



But major credit to Anthony Banda for getting out of the bases loaded, one-out jam.



And to Mookie Betts for making a tough defensive play at shortstop look easy.



Dodgers lead Padres, 4-2. pic.twitter.com/8GjXiZnkGY — Noah Camras (@noahcamras) June 11, 2025

對於系列賽成功勝出，羅伯斯強調團隊「回復力」是關鍵，「昨天我們輸得難看，但今天大家都有備而來，找到贏球的方法，這正是我們來這裡的目標。」

Andy Pages uncorks a 99 MPH throw to cut down the runner at home! pic.twitter.com/INSVN4s02F — MLB (@MLB) June 11, 2025

此外，中外野手帕黑斯（Andy Pages）在2局下的「雷射肩」美技回傳，也受到讚賞，雖然球稍微偏離目標，但捕手史密斯（Will Smith）穩穩接住阻止失分，羅伯斯說，「那是很棒的一次回傳，也展現帕黑斯無論在中外野、右外野或左外野都很有影響力。」