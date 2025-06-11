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陳傑憲確定婉拒芝加哥「台灣日」開球邀請　將專注賽季戰力

▲▼中職陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

針對近日有關統一7-ELEVEN獅隊長陳傑憲選手受邀擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓一事，所引發的社會關注與討論，統一7-ELEVEN獅、仁茂國際行銷有限公司（陳傑憲選手經紀公司）與主辦單位 Team Taiwan Foundation 特此聯合說明如下：

本次開球活動係由美國正式立案的非營利組織 Team Taiwan Foundation 所主辦，該組織自成立以來即致力推動台灣文化交流與社群參與。活動邀約由該組織於2024年底啟動，並於2025年四月（即於中華職棒大聯盟排定補賽賽程前）完成三方共識並簽訂相關合約，並由該組織全權負責陳傑憲選手所有相關經費支出。整體籌備全程秉持正當程序，簽約三方並持續保持密切溝通。

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我們特別說明，此次活動並非由選手個人主動向該主辦單位爭取；係由主辦單位主動向球團與經紀公司提出邀請，後續由經紀公司與球團進行協商，在三方取得一致共識後，才安排此行程。

基於活動安排的複雜性，三方於簽約之際即備有多種彈性方案，以配合戰況變化，並得就實際情勢進行調整。近期以來，經三方數度充分溝通、並經審慎評估，陳傑憲選手已主動表達，無論後續戰況如何，皆將婉拒出席此次芝加哥「台灣日」的開球邀約。基於對中華職棒大聯盟賽制以及觀賽球迷的尊重，陳傑憲選手將全力專注於球隊現階段戰力的維持與發揮。

主辦單位對陳傑憲選手之決定表達全面的尊重，並給予絕對的支持。雖未能邀請陳傑憲選手踏上芝加哥白襪隊球場開球，但主辦單位亦將依原有規劃持續推進整體「台灣日」活動。芝加哥「台灣日」主辦團隊的核心成員皆為長年在美定居的台僑，全員無酬投入，出錢出力、貢獻所長，期許讓台灣文化與棒球精神登上國際舞台，為台美之間的文化交流略盡綿薄之力。

我們理解球迷對賽事與選手安排的關切，也感謝大家對台灣棒球的深情厚愛。三方將持續保持溝通，共同為球隊、選手與台灣形象做出最理想的安排。

球團對於本次陳傑憲選手受邀擔任美國職棒芝加哥白襪隊「台灣日」開球嘉賓一事，引起各界不同聲音與討論，實非球團所願意看到的事，我們也將深刻檢討，未來避免同樣事情再次發生。

感謝大家的理解與支持。


統一 7-ELEVEN 獅棒球隊

仁茂國際行銷有限公司

Team Taiwan Foundation 共同敬上

關鍵字： 陳傑憲開球事件芝加哥白襪隊台灣日中華職棒

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