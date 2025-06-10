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火力支援「後勁」！台鋼逆轉兄弟　王柏融打回勝利打點奪MVP

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹10日作客中信兄弟，兩隊形成打擊大混戰，關鍵8局上曾子祐追平分安打、王柏融超前分安打，最終台鋼以10比7獲勝，讓兄弟中斷3連勝。

曾子祐1局上掃出安打發動攻勢，王博玄短打形成內野安打，吳念庭擊出安打進帳1打點，王柏融適時安打追加1分，台鋼取得2比0領先。

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台鋼2局上，再次發動攻勢。紀慶然獲得保送，林家鋐敲出二壘安打，曾子祐適時安打再添1分，王博玄保送上壘後，吳念庭再建功，台鋼將比數拉開至5比0。

不過，後勁2局下出現控球不穩，對許基宏投出觸身球，隨後又四壞保送詹子賢，江坤宇犧牲短打推進，岳東華滾地球送回1分，林吳晉瑋敲出內野安打並藉游擊手傳球失誤上壘，三壘跑者趁傳得分，兄弟將比分追至2比5。

兄弟4局下反攻，詹子賢、江坤宇與岳東華連續安打，再度狙擊後勁，追成4比5。5局下，宋晟睿與王威晨接連敲出二壘安打，扳平戰局。

王博玄6局上轟出個人本季第3支全壘打，幫助台鋼以6比5再度領先。然而，6局下後勁再次遭遇亂流，詹子賢與江坤宇連線安打，岳東華高飛球推進跑者，林吳晉瑋獲得保送，形成滿壘，宋晟睿隨後擊出長打送回2分，兄弟以7比6超前，後勁也因此退場。黃子豪接手後穩住陣腳，表現精彩。

台鋼8局上面對王凱程，林家鋐敲出三壘安打，接著曾子祐適時敲安，打回追平分，也讓後勁免於吞敗。隨後王博玄選到保送，魔鷹獲得故意保送形成滿壘，王柏融適時安打追加分數，拉開至9比7。9局上高聖恩、林家鋐敲安攻佔得點圈，曾子祐擊出滾地球再次進帳打點。

後勁此戰先發投5.2局，用了101球，耗費101球，被擊出9支安打，另有4次保送，失掉7分後黯然退場。他單場失分超過7分，上次發生是在2021年4月17日，效力桃猿時期同樣對兄弟先發失8分，該場比賽吞敗後過後他就轉任中繼。

而這場比賽是他生涯第2多失分，以敗投資格退場，雖然隊友及時追平比分，幫助他保住跨季連勝紀錄，但他的連續優質先發紀錄止步於16場，無緣挑戰前La new熊洋投強森的18場紀錄。

黃子豪中繼1.2局無失分，送出3次三振，拿下生涯首勝。曾子祐、王博玄都演出3安打猛打賞並貢獻打點，王柏融2安打貢獻3打點，獲選MVP。

關鍵字： 棒球台鋼雄鷹中信兄弟王柏融比賽

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