即將改朝換代　阿根廷主帥：球隊已適應沒有梅西的比賽

▲阿根廷傳奇名將梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界盃南美區資格賽即將開打，在對陣哥倫比亞之前，阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）表示，球隊如今已學會適應梅西（Lionel Messi）的缺陣，即使這位傳奇前鋒無法出賽，也不需特意調整陣容。

OFFICIEL ! Lionel Scaloni confirme la titularisation de Lionel Messi demain face à la Colombie !



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自2005年首次代表國家隊出賽以來，梅西為阿根廷上陣192場，攻入112球，並於2022年贏得世界盃冠軍，還奪得2次美洲盃冠軍，以及2008年北京奧運金牌。

這位37歲的隊長因傷缺席了3月阿根廷對烏拉圭1比0勝利的比賽，以及對巴西4比1的大勝，阿根廷也在那次國際比賽期間正式取得2026年世界盃的參賽資格，然而梅西已於本月回歸國家隊，並在上周對智利的比賽中以替補身份上場。

"EL EQUIPO HOY ESTÁ EN UN MOMENTO QUE PUEDE JUGAR DE UNA MISMA MANERA ESTANDO LEO O NO ESTANDO LEO"



Lionel Scaloni habló sobre la influencia de Messi en la Selección Argentina



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「現在這支球隊無論有沒有梅西都能踢出一樣的風格，這在過去是比較困難的，當時我們必須更換一些球員，」斯卡洛尼受訪時表示，「但現在我們已不需要這樣做，球隊運作方式保持一致，這是好事。」

面對來勢洶洶的強敵哥倫比亞，斯卡洛尼說，「那是一支非常出色的球隊，擁有許多優秀球員，風格明確，足以讓你陷入困境。」

「我們已經做了分析，也向球員展示了對手的優勢以及我們想要利用的地方，這將是一場精彩的比賽，特別是在主場進行，讓我們的球迷能親眼見到球員的表現，這很好。」斯卡洛尼如此說道。