大聯盟首秀4支0遭震撼教育　紅襪頂級新秀：是個很棒的經驗

▲波士頓紅襪超級新秀安東尼(Roman Anthony)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波士頓紅襪台灣時間10日將聯盟頭號新秀安東尼(Roman Anthony)拉上大聯盟,並於稍早對陣光芒的比賽中,安排他鎮守右外野並擔任球隊第5棒中心打線;安東尼此役完成大聯盟首秀,雖然整場4支0並發生一次守備失誤,球隊在延長賽也以8比10不敵光芒,但安東尼的亮相仍成為芬威球場的焦點。

安東尼賽前原本正準備從伍斯特(Worcester)出發前往賓州阿倫敦參加3A賽事,卻在行前被通知可能要改變行程;球隊總教練崔西(Chad Tracy)當時對球員表示,「我們要延後出發,可能會有人被叫去波士頓。」

對此,安東尼回憶道,「老實說,我當下沒多想什麼,我只是和幾個隊友在伙食區晃著,然後他突然走出來說:嘿,你要去大聯盟了,從那一刻起,一切都有點模糊,但真的很不可思議,這是你每天夢想的事,現在終於聽到這句話,真的很棒。」

年僅21歲零27天的安東尼,是自2017年迪佛斯(Rafael Devers)以20歲274天登上大聯盟以來,紅襪隊最年輕的初登場球員;根據ESPN的評比,他在今年5月被列為全美第一大潛力新秀。

安東尼在這場比賽中擔任右外野手並排在第5棒,獲得球迷熱烈歡迎,在2局下半首次上場打擊時,全場31422名觀眾起立歡呼,安東尼擊出左外野飛球出局,返回休息區時仍再度獲得掌聲。

4局下半第2打席,安東尼擊出一顆時速111英哩的平飛球直衝投手巴茲(Shane Baz),球反彈至三壘手手套中,形成出局;6局下半第3打席安東尼在得點圈有人時遭三振,7局下半第4打席獲得一次保送。

比賽來到9局下半,安東尼在2、3壘有跑者的關鍵時刻擊出強勁滾地球,雖然出局但打回1分打點;他原本預計是11局下半的首位打者,但紅襪總教練柯拉(Alex Cora)派代打應付光芒左投西摩(Ian Seymour)。

總計安東尼今天4個打數沒有安打,選到1個保送、打回1分打點,賽後他談到了初登場的感受,「終於站上球場,能夠暫時忘記外界的雜音,和隊友一起比賽真的很棒,雖然很可惜沒能贏球,但這是一個很棒的經驗,也很高興完成了第一次出賽。」