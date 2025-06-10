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大聯盟首秀4支0遭震撼教育　紅襪頂級新秀：是個很棒的經驗

▲波士頓紅襪超級新秀安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓紅襪超級新秀安東尼（Roman Anthony）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪台灣時間10日將聯盟頭號新秀安東尼（Roman Anthony）拉上大聯盟，並於稍早對陣光芒的比賽中，安排他鎮守右外野並擔任球隊第5棒中心打線；安東尼此役完成大聯盟首秀，雖然整場4支0並發生一次守備失誤，球隊在延長賽也以8比10不敵光芒，但安東尼的亮相仍成為芬威球場的焦點。

安東尼賽前原本正準備從伍斯特（Worcester）出發前往賓州阿倫敦參加3A賽事，卻在行前被通知可能要改變行程；球隊總教練崔西（Chad Tracy）當時對球員表示，「我們要延後出發，可能會有人被叫去波士頓。」

對此，安東尼回憶道，「老實說，我當下沒多想什麼，我只是和幾個隊友在伙食區晃著，然後他突然走出來說：嘿，你要去大聯盟了，從那一刻起，一切都有點模糊，但真的很不可思議，這是你每天夢想的事，現在終於聽到這句話，真的很棒。」

年僅21歲零27天的安東尼，是自2017年迪佛斯（Rafael Devers）以20歲274天登上大聯盟以來，紅襪隊最年輕的初登場球員；根據ESPN的評比，他在今年5月被列為全美第一大潛力新秀。

安東尼在這場比賽中擔任右外野手並排在第5棒，獲得球迷熱烈歡迎，在2局下半首次上場打擊時，全場31422名觀眾起立歡呼，安東尼擊出左外野飛球出局，返回休息區時仍再度獲得掌聲。

4局下半第2打席，安東尼擊出一顆時速111英哩的平飛球直衝投手巴茲（Shane Baz），球反彈至三壘手手套中，形成出局；6局下半第3打席安東尼在得點圈有人時遭三振，7局下半第4打席獲得一次保送。

比賽來到9局下半，安東尼在2、3壘有跑者的關鍵時刻擊出強勁滾地球，雖然出局但打回1分打點；他原本預計是11局下半的首位打者，但紅襪總教練柯拉（Alex Cora）派代打應付光芒左投西摩（Ian Seymour）。

總計安東尼今天4個打數沒有安打，選到1個保送、打回1分打點，賽後他談到了初登場的感受，「終於站上球場，能夠暫時忘記外界的雜音，和隊友一起比賽真的很棒，雖然很可惜沒能贏球，但這是一個很棒的經驗，也很高興完成了第一次出賽。」

關鍵字： MLB波士頓紅襪安東尼

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