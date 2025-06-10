被笑愛哭鬼！昔NBA明星中鋒「表弟」暴怒　抓下體作勢揮拳揍人

What led to Demarcus Cousins’ ejection which led him to go at fans throwing drinks at him?



A fan called him a “cry-baby”, then Cousins grabbed his genitals & put his hand/fingers in the fans face… then almost swung at another fan ????



Thoughts? ???? pic.twitter.com/B1yIUnkp3B — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

前NBA明星中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）去年幫助桃園台啤永豐雲豹贏得T1職籃年度總冠軍，不過受限於TPBL的洋將薪資上限，他本季沒能重返台籃，目前效力於波多黎各聯盟，場均能砍19分、9籃板，但讓他再次登上媒體版面的不是場上表現，而是他又失控、差點揮拳揍場邊球迷的風波。

事件發生在一場波多黎各聯賽例行賽， 一名球迷對卡森斯高喊「愛哭鬼」，讓這位4屆NBA明星長人當場暴怒，他先是抓了自己的下體挑釁，並將手指伸到那名觀眾面前「示威」，隨後又有數名球迷加入戰局，「表弟」徹底失去理智，不斷想掙脫試圖安撫他的隊友，作勢要揮拳揍人，場面相當混亂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卡森斯曾是NBA最具宰制力的中鋒，卻受傷病困擾，如今只能在海外打球。（圖／CFP）

根據《The Sporting News》的報導，卡森斯被驅逐出場，走進球員通道時，朝著觀眾席比中指，隨後球迷朝他丟擲各種物品，他甚至被飲料淋到，讓他氣到想衝到觀眾席，幸好被工作人員攔下，相關畫面被球迷拍下後在社群媒體上瘋傳，外界一片譁然。

Y el #MotinAlert de hoy para nuestro pana Boogie pic.twitter.com/oplAZOI2Bg — 12magnificos (@12magnificos) June 10, 2025

有人批評卡森斯情緒控管失當，也有人同情他遭到球迷不理性挑釁，認為現場安保應加強防範。這起事件令人不勝唏噓，曾經被視為NBA最具主宰力的禁區「巨獸」之一的卡森斯，如今卻在海外賽場因情緒失控再度成為焦點，從NBA全明星淪為波多黎各聯賽「鬧劇」主角。

▲卡森斯性格火爆，在NBA賽場就時常領到技術犯規。（圖／達志影像／美聯社）