終結外界傳言！　40歲天王C羅確定續留沙國強權艾納斯

▲葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)未來將與艾納斯續約。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

40歲的葡萄牙傳奇名將C羅(Cristiano Ronaldo)日前正式澄清外界對他未來動向的猜測,確認他將續留沙烏地阿拉伯職業聯賽(Saudi Pro League)球隊艾納斯(Al Nassr)。C羅在台灣時間9日率領葡萄牙贏得歐國聯冠軍後,公開表示「未來?不會有改變,就是艾納斯。」

???????? BREAKING: Cristiano Ronaldo confirms plan to stay at Al Nassr by signing new deal. “My future? Basically nothing is gonna change. Staying at Al Nassr? Yea”. pic.twitter.com/WQBCXGGTKE

C羅與艾納斯的原合約即將於6月30日到期,先前曾有外媒消息指稱,多支參與世界俱樂部盃的球隊爭取C羅加盟,甚至有來自巴西與沙國勁敵阿爾希拉爾(Al Hilal)的報價。上個月C羅在球季最終戰對陣阿爾費特赫(Al Fateh)後於社群媒體貼文「這一章已經結束,這個故事?仍在書寫中」引發外界揣測其可能離隊。

艾納斯體育總監耶羅(Fernando Hierro)今年5月曾表示,球隊正與這位5屆金球獎得主協商續約事宜,儘管面對其他球隊激烈競爭。C羅自2022年12月自曼聯轉會後,至今已連2季榮登沙職聯最佳射手,本季攻入25球。然而艾納斯最終僅排名第3,錯失亞洲冠軍聯賽資格,雖然他在105場比賽中貢獻99球,但至今僅贏得2023年阿拉伯俱樂部冠軍盃,尚未斬獲主要錦標賽冠軍。

Cristiano Ronaldo:



“I have won many titles with clubs, but there is nothing better than winning for Portugal. It is our nation, our people. We are small people, but with great ambition.”



pic.twitter.com/e1j0QrS4cj