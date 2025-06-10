終結外界傳言！　40歲天王C羅確定續留沙國強權艾納斯

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）未來將與艾納斯續約。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

40歲的葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）日前正式澄清外界對他未來動向的猜測，確認他將續留沙烏地阿拉伯職業聯賽（Saudi Pro League）球隊艾納斯（Al Nassr）。C羅在台灣時間9日率領葡萄牙贏得歐國聯冠軍後，公開表示「未來？不會有改變，就是艾納斯。」

???????? BREAKING: Cristiano Ronaldo confirms plan to stay at Al Nassr by signing new deal.



“My future? Basically nothing is gonna change. Staying at Al Nassr? Yea”. pic.twitter.com/WQBCXGGTKE [廣告]請繼續往下閱讀... June 9, 2025

C羅與艾納斯的原合約即將於6月30日到期，先前曾有外媒消息指稱，多支參與世界俱樂部盃的球隊爭取C羅加盟，甚至有來自巴西與沙國勁敵阿爾希拉爾（Al Hilal）的報價。上個月C羅在球季最終戰對陣阿爾費特赫（Al Fateh）後於社群媒體貼文「這一章已經結束，這個故事？仍在書寫中」引發外界揣測其可能離隊。

???????????????????? — Cristiano Ronaldo praticamente confirmando a permanência no Al Nassr: “Praticamente não vai mudar nada.”



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pic.twitter.com/W0X8woCbCC — Central do Arabão (@centraldoarabao) June 9, 2025

艾納斯體育總監耶羅（Fernando Hierro）今年5月曾表示，球隊正與這位5屆金球獎得主協商續約事宜，儘管面對其他球隊激烈競爭。C羅自2022年12月自曼聯轉會後，至今已連2季榮登沙職聯最佳射手，本季攻入25球。然而艾納斯最終僅排名第3，錯失亞洲冠軍聯賽資格，雖然他在105場比賽中貢獻99球，但至今僅贏得2023年阿拉伯俱樂部冠軍盃，尚未斬獲主要錦標賽冠軍。

Cristiano Ronaldo:



“I have won many titles with clubs, but there is nothing better than winning for Portugal. It is our nation, our people. We are small people, but with great ambition.”



pic.twitter.com/e1j0QrS4cj — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 9, 2025

國際賽方面，C羅則持續展現傳奇價值。他在9日對陣西班牙的歐國聯決賽中攻入個人第138個國際賽進球，助葡萄牙在點球大戰以5比3勝出，贏得他個人第3座國家隊冠軍；此前C羅曾領軍奪下2016年歐洲國家盃及2019年歐洲國家聯賽冠軍。

「為葡萄牙贏球總是特別的。」C羅在賽後接受訪問時表示，「我在俱樂部贏得很多冠軍，但沒有什麼比為葡萄牙奪冠更美好，這是淚水，是責任完成，也是極大的喜悅。」