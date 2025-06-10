終結外界傳言！　40歲天王C羅確定續留沙國強權艾納斯

▲葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）未來將與艾納斯續約。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者胡冠辰／綜合報導
40歲的葡萄牙傳奇名將C羅（Cristiano Ronaldo）日前正式澄清外界對他未來動向的猜測，確認他將續留沙烏地阿拉伯職業聯賽（Saudi Pro League）球隊艾納斯（Al Nassr）。C羅在台灣時間9日率領葡萄牙贏得歐國聯冠軍後，公開表示「未來？不會有改變，就是艾納斯。」
???????? BREAKING: Cristiano Ronaldo confirms plan to stay at Al Nassr by signing new deal.
“My future? Basically nothing is gonna change. Staying at Al Nassr? Yea”. pic.twitter.com/WQBCXGGTKE— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2025[廣告]請繼續往下閱讀...
C羅與艾納斯的原合約即將於6月30日到期，先前曾有外媒消息指稱，多支參與世界俱樂部盃的球隊爭取C羅加盟，甚至有來自巴西與沙國勁敵阿爾希拉爾（Al Hilal）的報價。上個月C羅在球季最終戰對陣阿爾費特赫（Al Fateh）後於社群媒體貼文「這一章已經結束，這個故事？仍在書寫中」引發外界揣測其可能離隊。
???????????????????? — Cristiano Ronaldo praticamente confirmando a permanência no Al Nassr: “Praticamente não vai mudar nada.”— Central do Arabão (@centraldoarabao) June 9, 2025
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pic.twitter.com/W0X8woCbCC
艾納斯體育總監耶羅（Fernando Hierro）今年5月曾表示，球隊正與這位5屆金球獎得主協商續約事宜，儘管面對其他球隊激烈競爭。C羅自2022年12月自曼聯轉會後，至今已連2季榮登沙職聯最佳射手，本季攻入25球。然而艾納斯最終僅排名第3，錯失亞洲冠軍聯賽資格，雖然他在105場比賽中貢獻99球，但至今僅贏得2023年阿拉伯俱樂部冠軍盃，尚未斬獲主要錦標賽冠軍。
Cristiano Ronaldo:— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) June 9, 2025
“I have won many titles with clubs, but there is nothing better than winning for Portugal. It is our nation, our people. We are small people, but with great ambition.”
pic.twitter.com/e1j0QrS4cj
國際賽方面，C羅則持續展現傳奇價值。他在9日對陣西班牙的歐國聯決賽中攻入個人第138個國際賽進球，助葡萄牙在點球大戰以5比3勝出，贏得他個人第3座國家隊冠軍；此前C羅曾領軍奪下2016年歐洲國家盃及2019年歐洲國家聯賽冠軍。
「為葡萄牙贏球總是特別的。」C羅在賽後接受訪問時表示，「我在俱樂部贏得很多冠軍，但沒有什麼比為葡萄牙奪冠更美好，這是淚水，是責任完成，也是極大的喜悅。」
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