雷霆沒花選秀權就換到「第3核心」　勇士悍將點出卡魯索多關鍵

記者游郁香／綜合報導

雷霆去年在未附上任何選秀權的情況下，以2021年新秀吉迪（Josh Giddey）換回「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso），這筆交易如今看來堪稱「神操作」，勇士4冠悍將格林（Draymond Green）近日在節目上稱卡魯索是奧克拉荷馬的「第3核心」，攻守兩端都扮演關鍵角色。

雷霆在總冠軍賽G2痛扁溜馬，將系列賽扳成1比1，格林在個人播客節目上分析這一戰，直言後場「大鎖」卡魯索才是雷霆在一哥吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與二當家威廉斯（Jalen Williams）之後的「第3核心」，而非年輕中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）。

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▲卡魯索在總冠軍賽攻防兩端表現出色，格林稱他是陣中「第3核心」。（圖／達志影像／美聯社）

「因為他是一名冠軍球員，知道怎麼在這個舞台（總決賽）贏球。」格林表示，對手從來不會為卡魯索制定防守計畫，「所以當他在總決賽出現時，對手沒有準備，他就能打出驚人表現。」

格林認為，相較於尚未經歷過「大場面」的榜眼長人霍姆格倫，對手教練應優先將焦點放在像卡魯索這種沙場老將身上，「如果我是對面的教練，我會說：『卡魯索經歷過這種時刻，他一次又一次證明自己能在這種場面發揮，我們要將他放進戰術重心。』」

▲雷霆沒有花費選秀權就換到卡魯索，他如今成為冠軍拼圖關鍵人物。（圖／達志影像／美聯社）

「而不是去限制那個還沒證明過自己的球員……你如果要押寶，就該押在那個還沒做過這件事的人身上，而霍姆格倫還沒證明過自己。但卡魯索已經在不同時間點證明，他能打爆你。他拿冠軍那年也做過這件事，所以我不會押錯邊。」格林補充道。

卡魯索本季例行賽場均僅7.1分，但到了季後賽火力升級，投籃命中率提升到46%、三分命中率更高達41.6%，每場可貢獻9.6分、1.7抄截，是雷霆攻防最穩的球員之一。

▲雷霆榜眼長人霍姆格倫。（圖／達志影像／美聯社）

格林盛讚卡魯索是「懂得做正確決定、知道什麼時候該出手的球員」，在防守端是雷霆的骨幹，進攻端也是穩定點。

這位出身德州農工大學，當初在NBA選秀會落選的悍將，是湖人2020年的冠軍成員，生涯至今薪資已累積突破4000萬美元，如今他成為雷霆問鼎冠軍的關鍵拼圖。