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目標支配下一軍！樂天金鷲王彥程奪第5勝：持續繳出好結果

▲王柏融、王彥程 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲王彥程 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

效力日本職棒樂天金鷲的台灣左投王彥程，上周六在二軍東部聯盟出戰西武隊，繳出7局5安打、7次三振、僅失1分的好投，率隊以4比1奪勝，個人本季收下第5勝。

王彥程此戰先發登板，首局便以兩次三振三上三下展開比賽，前五局無失分，且每局都成功奪三振。雖然6局2出局三壘有人時，被對方第五棒仲三河優太敲出內野安打失掉1分，但隨後穩住陣腳解決打者，完成7局任務。

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他接受日媒《日刊體育》訪問時表示：「（從前一場到這場）中間有段空檔，有時找不到節奏，不過我有確實調整好，最終能投完整場也算是成功找回手感。」

24歲的王彥程自2019年從台灣穀保家商畢業後，以育成球員身份加盟樂天，今年是效力球隊的第7年。回顧這段旅日歷程，他坦言：「雖然有想更早讓大家看到自己成長的一面，但我是一步一步面對每天的訓練與比賽。」

他也透露，自己自3年前季後開始，會與同為台灣出身、樂天一軍投手宋家豪前往美國西雅圖進行自主訓練，包括重量訓練及投球技術修正，努力提升身體能力與穩定度。

去年下半季王彥程曾受身體狀況影響無法正常出賽，如今體能維持得當，他分析：「或許正因為去年出狀況，今年在照顧身體方面更加細心，這點也反映在成績上。」

樂天隊目前傳出有意簽下34歲內野手沃伊特（Luke Voit），若成真將填滿70人支配下名額，王彥程的名單空間將更有限。不過他並未因此氣餒，展現強烈決心。

「每一年升上一軍都是最主要的目標，但我更在意的是『持續繳出好結果』這件事，會繼續努力。」王彥程以穩定好投持續在場上證明自己，盼能早日實現登上一軍的夢想。

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