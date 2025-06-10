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「波蘭神鋒」萊萬震撼退國家隊內幕曝　「覺得被背叛」

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與普羅比耶日（Michał Probierz）關係日漸惡化。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）與普羅比耶日（Michał Probierz）關係日漸惡化。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波蘭史上進球最多的國腳、36歲的西甲冠軍巴塞隆納前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）本周宣布，將在現任主帥普羅比耶日（Michał Probierz）掌兵權期間，暫時退出國家隊，這一決定震驚足球界，萊萬在接受《SportoweFakty》專訪時道出其中內幕，表示「感到被背叛」。

這起風波起因於普羅比耶日決定撤除萊萬的隊長職務，並由中場球員齊林斯基（Piotr Zieliński）接任；然而，萊萬在接受《SportoweFakty》專訪時指出，真正讓他感到受傷的不是臂章被拿走，而是這一切處理的方式。

「我接到普羅比耶日的突襲電話，他告訴我他決定撤掉我的隊長臂章，」萊萬說，「我當時正哄孩子睡覺，完全沒有心理準備，通話只持續了幾分鐘，我甚至還沒來得及告訴家人，這件事就已經出現在網路上了。」

「我戴了11年的臂章，為國家隊效力17年，我認為這樣的事情應該用更合適的方式處理，整件事都透過電話通知我，這樣真的不妥，教練背叛了我的信任，」萊萬接著表示。

在過去幾周，萊萬因為身心俱疲外加腿筋傷勢，決定缺席波蘭本月對摩爾多瓦與芬蘭的比賽，雖然此舉經過與主帥協調，但媒體風向與臂章事件的發展讓他感受到壓力與背叛。

「重點不在於臂章的決定，而是在於他是怎麼通知我的，」萊萬補充，「我對臂章本身沒那麼在乎，我信任齊林斯基，並為他加油，我覺得教練向媒體壓力低頭了，他打破了我們之間的協議，這讓我對他的態度感到非常驚訝。」

「關於我不參加集訓的決定，是我和教練共同做出的，我打電話問他是否贊成我休息一下，他說他支持，而且本來也打算聯繫我談這件事，」萊萬強調，若事件處理得更妥善，他或許不會選擇暫別國家隊，「在足球界，信任非常關鍵，要想成功，大家必須同心協力，有時你可以與人意見不合，那很正常，但有些事情發生了，真的很難忘記。」

關鍵字： 足球波蘭萊萬

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