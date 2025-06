「波蘭神鋒」萊萬震撼退國家隊內幕曝　「覺得被背叛」

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)與普羅比耶日(Michał Probierz)關係日漸惡化。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波蘭史上進球最多的國腳、36歲的西甲冠軍巴塞隆納前鋒萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)本周宣布,將在現任主帥普羅比耶日(Michał Probierz)掌兵權期間,暫時退出國家隊,這一決定震驚足球界,萊萬在接受《SportoweFakty》專訪時道出其中內幕,表示「感到被背叛」。

這起風波起因於普羅比耶日決定撤除萊萬的隊長職務,並由中場球員齊林斯基(Piotr Zieliński)接任;然而,萊萬在接受《SportoweFakty》專訪時指出,真正讓他感到受傷的不是臂章被拿走,而是這一切處理的方式。

「我接到普羅比耶日的突襲電話,他告訴我他決定撤掉我的隊長臂章,」萊萬說,「我當時正哄孩子睡覺,完全沒有心理準備,通話只持續了幾分鐘,我甚至還沒來得及告訴家人,這件事就已經出現在網路上了。」

「我戴了11年的臂章,為國家隊效力17年,我認為這樣的事情應該用更合適的方式處理,整件事都透過電話通知我,這樣真的不妥,教練背叛了我的信任,」萊萬接著表示。

在過去幾周,萊萬因為身心俱疲外加腿筋傷勢,決定缺席波蘭本月對摩爾多瓦與芬蘭的比賽,雖然此舉經過與主帥協調,但媒體風向與臂章事件的發展讓他感受到壓力與背叛。

Robert Lewandowski says he will not play for Poland while Michal Probierz remains as manager ???????? pic.twitter.com/WEqcjwQDiq